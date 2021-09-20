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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Ротор
Велес - Ротор: обзор матча 20 сентября 2021
Велес
20.09.2021, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 12 тур
3 : 1
Завершен
Ротор
34'
А. Галоян
57'
А. Галоян
59'
С. Абдуллахи
53'
А. Чуканов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Ротор
Замена
А. Вульфов
️️️️
К. Кертанов
75'
71'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
С. Макаров
65'
Замена
Б. Кавтарадзе
️️️️
И. Школик
62'
Желтая карточка
А. Байрыев
Замена
️️️️
С. Абдуллахи
60'
ГОЛ! 3:1!
С. Абдуллахи
59'
ГОЛ! 2:1!
А. Галоян
57'
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Чуканов
47'
Замена
А. Ташаев
️️️️
С. Серченков
Желтая карточка
Е. Макеев
44'
Замена
Е. Макеев
️️️️
Д. Лопатин
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Галоян
34'
Желтая карточка
К. Кертанов
27'
16'
Желтая карточка
С. Серченков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
11
Ариагнер Смит
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
Ротор
34
Никита Репин
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Косаревский
24
Коротков
5
Стаменкович
24
Кахидзе
5
Осипов
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
18
Кертанов
21
Галоян
11
Смит
17
Лопатин
4-1-1-3-1
96
Обухов
28
Байрыев
4
Бериашвили
14
Первушин
77
Абдуллаев
6
Макаров
20
Школик
8
Серченков
7
Чуканов
7
Кипиани
9
Муллин
17
Лопатин
34
Макеев
34
Макеев
17
Лопатин
18
Кертанов
96
Вульфов
96
Вульфов
18
Кертанов
8
Серченков
88
Ташаев
88
Ташаев
8
Серченков
20
Школик
17
Кавтарадзе
17
Кавтарадзе
20
Школик
6
Макаров
40
Бавин
40
Бавин
6
Макаров
Остались в запасе
Велес
Ротор
96
Руслан Мальцев
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
10
Данила Ежков
ЦФ
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
97
Алексей Самылин
ЛВ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
77
Роман Минаев
ЦФ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
34
Никита Репин
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
61
Илья Голосов
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
10
Данила Ежков
ЦФ
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
97
Алексей Самылин
ЛВ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
Остались в запасе
77
Роман Минаев
ЦФ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
34
Никита Репин
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
61
Илья Голосов
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Велес - Ротор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Авангард
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