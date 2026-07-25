Матч 3 тура Первой лиги между «Енисеем» и «Велесом» пройдет 26 июля 2026 года в Красноярске. Хозяева после разгромного поражения от «Урала» (0:3) стремятся реабилитироваться перед своими болельщиками, тем более что дома они традиционно сильны против этого соперника. Гости, напротив, набрали ход, одержав победу над «Челябинском» (1:0), и имеют свою серию в очных встречах – они стабильно забивают «Енисею» в семи из девяти последних матчей. Сможет ли «Енисей» использовать домашнюю поддержку и свою победную серию в очных встречах на своем поле, чтобы взять реванш за поражение в прошлом туре, или «Велес» продолжит свою голевую традицию и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным?

Кто победит в матче

«Енисей» подходит к игре после неудачного выезда в Екатеринбург, где команда пропустила три безответных мяча от «Урала». Однако до этого хозяева показывали неплохую форму, обыграв «Волгу Ульяновск» (2:1) в гостях и завершив товарищеские матчи с «Андижаном» (1:1) и «Гомелем» (0:0). В атаке красноярцы действуют достаточно результативно – 1.40 гола в среднем за матч, при этом команда забивает в трех последних турах. Оборона не выглядит надежной: 1.20 пропущенных гола в среднем за игру, и «Енисей» пропускает в четырех последних матчах. Важнейшим козырем хозяев является домашняя статистика против «Велеса»: они побеждают в трех последних очных матчах на своем поле в Первой лиге, что дает серьезное психологическое преимущество. Кроме того, «Енисей» не проигрывает в шести из восьми последних матчей во всех турнирах, что говорит об общей стабильности команды.

«Велес» также подходит к игре с неплохими показателями: команда одержала победу над «Челябинском» (1:0) в прошлом туре и имеет серию из трех матчей с забитыми голами. В атаке гости действуют скромнее хозяев – 1.00 гола в среднем за матч, но при этом забивают в трех последних встречах. Оборона «Велеса» сопоставима с защитой «Енисея»: 1.20 пропущенных гола в среднем за игру. Важным аргументом в пользу гостей является их голевая серия в очных встречах: «Велес» забивает в семи из девяти последних матчей против «Енисея», что говорит о способности поражать ворота этого соперника даже на выезде. Однако гостям будет сложно прервать домашнюю победную серию хозяев, которая насчитывает три матча подряд.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на их поражение в прошлом туре. «Енисей» имеет преимущество домашнего поля и отличную статистику очных встреч на своем поле, где они побеждают «Велес» в трех последних матчах подряд. Гости, безусловно, способны забить, но их атакующий потенциал ниже, а домашняя поддержка должна помочь хозяевам взять три очка. Победа «Енисея» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на поле «Енисея» хозяева имеют явное преимущество, одержав победы в трех последних матчах Первой лиги против «Велеса». Однако гости стабильно забивают в этом противостоянии, что делает их опасными даже на выезде. Текущая форма команд показывает, что «Енисей» более стабилен (не проигрывает в шести из восьми матчей), тогда как «Велес» действует скромнее в атаке, что должно дать преимущество хозяевам.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Енисей» сумеет обыграть «Велес» в матче 3 тура Первой лиги, используя преимущество домашнего поля и свою успешную серию в очных встречах на своем поле. Хозяева должны реабилитироваться за поражение от «Урала» и взять три очка, тем более что гости не отличаются высокой результативностью. Учитывая, что «Велес» стабильно забивает в очных встречах, хозяевам придется действовать внимательно в обороне, но их атакующий потенциал должен принести победу. Ставка на победу «Енисея» за 2.1 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура между «Енисеем» и «Велесом» состоится 26 июля 2026 года в Красноярске и начнется в 12:00 по московскому времени. Матч будет транслировать канал Матч ТВ.