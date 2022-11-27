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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Енисей
Велес - Енисей: обзор матча 27 ноября 2022
Велес
27.11.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
62'
И. Логуа
72'
Г. Саркисян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Енисей
Замена
В. Киселев
️️️️
Г. Саркисян
90'
+4
90'
+2
Вторая желтая
А. Масловский
87'
Замена
В. Бардыбахин
️️️️
К. Столбов
Замена
Д. Ежков
️️️️
И. Логуа
83'
Замена
П. Баранов
️️️️
А. Бацуев
82'
79'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
А. Ломакин
Желтая карточка
В. Кабахидзе
74'
ГОЛ! 2:0!
Г. Саркисян
72'
67'
Желтая карточка
В. Кичин
67'
Желтая карточка
А. Масловский
ГОЛ! 1:0!
И. Логуа
62'
62'
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Окладников
Замена
А. Кахидзе
️️️️
Д. Михайленко
58'
Желтая карточка
Д. Михайленко
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Велес
86
Николай Рыбиков
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
3-3-1-1-1
13
Косаревский
19
Бокоев
2
Михайленко
79
Бадоев
13
Почивалин
95
Бацуев
7
Логуа
18
Кабахидзе
18
Кертанов
99
Саркисян
4-1-3-2
23
Антипин
33
Масловский
5
Стежко
33
Феррейра
2
Кичин
64
Ланин
20
Столбов
90
Ломакин
8
Иванов
32
Саная
75
Окладников
2
Михайленко
24
Кахидзе
24
Кахидзе
2
Михайленко
95
Бацуев
4
Баранов
4
Баранов
95
Бацуев
99
Саркисян
88
Киселев
88
Киселев
99
Саркисян
7
Логуа
10
Ежков
10
Ежков
7
Логуа
20
Столбов
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
20
Столбов
90
Ломакин
21
Раздорских
21
Раздорских
90
Ломакин
75
Окладников
10
Умаев
10
Умаев
75
Окладников
Остались в запасе
Велес
Енисей
86
Николай Рыбиков
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
86
Николай Рыбиков
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Велес - Енисей
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Резервный судья:
Игорь Вертков (Москва)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
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