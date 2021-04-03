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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Енисей
Велес - Енисей: обзор матча 03 апреля 2021
Велес
03.04.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
72'
А. Галоян (П)
78'
В. Кичин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Енисей
90'
+1
Желтая карточка
А. Зотов
86'
Желтая карточка
Н. Марков
85'
Замена
Д. Билоног
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
Замена
Д. Малания
️️️️
Э. Ботака-Иобома
81'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Кичин
Желтая карточка
А. Вакулич
77'
74'
Желтая карточка
О. Ланин
74'
Замена
М. Комков
️️️️
Н. Глушков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Галоян
72'
71'
Замена
А. Саная
️️️️
А. Ломакин
Замена
А. Чуканов
️️️️
Л. Н'Диайе
70'
Желтая карточка
К. Родионов
68'
68'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Е. Песиков
Замена
А. Федчук
️️️️
А. Боковой
61'
Замена
А. Галоян
️️️️
Н. Кирсанов
46'
Замена
Р. Фищенко
️️️️
М. Майга
46'
2'
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
Желтая карточка
М. Майга
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
11
Андрей Боковой
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
21
Артур Галоян
АП
7
Андреа Чуканов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
10
Артем Федчук
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
10
Михаил Комков
ПП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Косаревский
3
Ботака-Иобома
80
Климов
22
Родионов
24
Кахидзе
5
Осипов
8
Майга
24
Вакулич
10
Кирсанов
11
Боковой
11
Н'Диайе
4-1-2-2-1
1
Опарин
13
Марков
2
Кичин
15
Цховребов
19
Гарбуз
64
Ланин
21
Зотов
90
Ломакин
9
Песиков
19
Глушков
23
Лескано
3
Ботака-Иобома
20
Малания
20
Малания
3
Ботака-Иобома
8
Майга
6
Фищенко
6
Фищенко
8
Майга
10
Кирсанов
21
Галоян
21
Галоян
10
Кирсанов
11
Н'Диайе
7
Чуканов
7
Чуканов
11
Н'Диайе
11
Боковой
10
Федчук
10
Федчук
11
Боковой
9
Песиков
21
Раздорских
21
Раздорских
9
Песиков
19
Глушков
10
Комков
10
Комков
19
Глушков
23
Лескано
9
Билоног
9
Билоног
23
Лескано
90
Ломакин
32
Саная
32
Саная
90
Ломакин
Остались в запасе
Велес
Енисей
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
22
Дмитрий Ребров
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Велес - Енисей
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
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