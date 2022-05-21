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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Велес
Енисей - Велес: обзор матча 21 мая 2022
Енисей
21.05.2022, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
3 : 2
Завершен
Велес
26'
А. Ломакин
26'
Е. Песиков
67'
В. Кичин (П)
3'
И. Логуа
8'
И. Логуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Велес
Замена
А. Масловский
️️️️
А. Канаплин
90'
+1
Желтая карточка
Х. Феррейра
87'
Замена
С. Чибисов
️️️️
А. Ломакин
73'
69'
Замена
А. Бацуев
️️️️
Р. Мальцев
69'
Замена
А. Коротков
️️️️
М. Денилханов
ГОЛ с пенальти! 3:2!
В. Кичин
67'
62'
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Логуа
Желтая карточка
Е. Иванов
48'
Замена
Н. Глушков
️️️️
Е. Песиков
46'
46'
Замена
А. Самуэль
️️️️
Ф. Стаменкович
46'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
С. Абдуллахи
27'
Желтая карточка
В. Кабахидзе
27'
Желтая карточка
С. Абдуллахи
ГОЛ! 2:2!
Е. Песиков
26'
ГОЛ! 1:2!
А. Ломакин
26'
8'
ГОЛ! 0:2!
И. Логуа
3'
ГОЛ! 0:1!
И. Логуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Велес
16
Даниил Власов
ВР
4
Адений Самуэль
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Константин Кертанов
АП
4-1-2-1-2
1
Опарин
2
Кичин
33
Феррейра
90
Шакуро
13
Марков
64
Ланин
90
Ломакин
8
Иванов
9
Песиков
8
Канаплин
32
Саная
3-4-1-1-1
96
Кузнецов
22
Денилханов
5
Стаменкович
2
Михайленко
7
Логуа
96
Мальцев
17
Абдуллахи
35
Прищепа
18
Кабахидзе
21
Галоян
99
Саркисян
90
Ломакин
14
Чибисов
14
Чибисов
90
Ломакин
8
Канаплин
33
Масловский
33
Масловский
8
Канаплин
9
Песиков
19
Глушков
19
Глушков
9
Песиков
17
Абдуллахи
24
Кахидзе
24
Кахидзе
17
Абдуллахи
5
Стаменкович
4
Самуэль
4
Самуэль
5
Стаменкович
22
Денилханов
24
Коротков
24
Коротков
22
Денилханов
96
Мальцев
95
Бацуев
95
Бацуев
96
Мальцев
7
Логуа
18
Кертанов
18
Кертанов
7
Логуа
Остались в запасе
Енисей
Велес
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
16
Даниил Власов
ВР
Главный тренер
Денис Бушуев
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Власов
ВР
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Денис Бушуев
Статистика матча Енисей - Велес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Станислав Попков (Петрозаводск)
Степан Щербаков (Омск)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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