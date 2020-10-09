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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Велес
Енисей - Велес: обзор матча 09 октября 2020
Енисей
09.10.2020, пятница, 15:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 0
Завершен
Велес
14'
Н. Раздорских
69'
В. Кичин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Велес
90'
+5
Вторая желтая
Э. Ботака-Иобома
Желтая карточка
А. Саная
90'
Замена
К. Гарбуз
️️️️
Н. Глушков
88'
75'
Замена
В. Грачев
️️️️
А. Кахидзе
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Зотов
75'
70'
Желтая карточка
Д. Малания
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Кичин
69'
Замена
Ф. Дворников
️️️️
Н. Раздорских
68'
Замена
М. Комков
️️️️
Е. Песиков
66'
66'
Замена
Б. Коваленко
️️️️
Н. Кирсанов
Замена
В. Кичин
️️️️
Т. Рукас
56'
55'
Замена
А. Осипов
️️️️
М. Майга
50'
Желтая карточка
А. Кахидзе
Желтая карточка
В. Цховребов
45'
43'
Замена
А. Максименко
️️️️
Н. Макаров
43'
Замена
А. Галоян
️️️️
К. Родионов
26'
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
ГОЛ! 1:0!
Н. Раздорских
14'
6'
Желтая карточка
М. Майга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
59
Никита Макаров
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Федор Дворников
ЦФ
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
99
Владимир Грачев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Данила Поляков
ЦП
21
Артур Галоян
АП
9
Артем Максименко
ПВ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Опарин
33
Сухомлинов
15
Цховребов
96
Рукас
13
Марков
64
Ланин
21
Раздорских
21
Зотов
19
Глушков
9
Песиков
32
Саная
4-2-2-1-1
93
Городовой
24
Кахидзе
20
Малания
22
Родионов
3
Ботака-Иобома
8
Майга
6
Фищенко
59
Макаров
24
Вакулич
10
Кирсанов
23
Стефанович
21
Раздорских
9
Дворников
9
Дворников
21
Раздорских
96
Рукас
2
Кичин
2
Кичин
96
Рукас
19
Глушков
19
Гарбуз
19
Гарбуз
19
Глушков
21
Зотов
8
Иванов
8
Иванов
21
Зотов
9
Песиков
10
Комков
10
Комков
9
Песиков
24
Кахидзе
99
Грачев
99
Грачев
24
Кахидзе
8
Майга
5
Осипов
5
Осипов
8
Майга
22
Родионов
21
Галоян
21
Галоян
22
Родионов
10
Кирсанов
52
Коваленко
52
Коваленко
10
Кирсанов
59
Макаров
9
Максименко
9
Максименко
59
Макаров
Остались в запасе
Енисей
Велес
4
Артем Абрамов
ПЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
22
Дмитрий Ребров
ВР
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
8
Данила Поляков
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
4
Артем Абрамов
ПЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
22
Дмитрий Ребров
ВР
90
Александр Ломакин
ЦП
Остались в запасе
8
Данила Поляков
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Енисей - Велес
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Центральный
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