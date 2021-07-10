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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Енисей
Велес - Енисей: обзор матча 10 июля 2021
Велес
10.07.2021, суббота, 18:30
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
33'
В. Кичин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Енисей
90'
Желтая карточка
А. Ломакин
Замена
Н. Тарасов
️️️️
К. Кертанов
87'
Замена
А. Самылин
️️️️
А. Бацуев
85'
Замена
А. Анисимов
️️️️
Д. Лопатин
78'
78'
Замена
А. Ломакин
️️️️
О. Ланин
78'
Замена
А. Масловский
️️️️
Н. Глушков
75'
Желтая карточка
Е. Песиков
64'
Замена
Е. Песиков
️️️️
Е. Иванов
60'
Замена
️️️️
И. Молтенинов
56'
Желтая карточка
В. Цховребов
56'
Желтая карточка
Н. Марков
Желтая карточка
М. Майга
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Кичин
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
3-3-1-1-2
13
Косаревский
24
Кахидзе
24
Коротков
34
Макеев
8
Майга
95
Бацуев
96
Вульфов
18
Кабахидзе
18
Кертанов
17
Лопатин
89
Джикия
4-1-2-2-1
1
Опарин
13
Марков
33
Сухомлинов
15
Цховребов
2
Кичин
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
18
Надольский
19
Глушков
84
Молтенинов
95
Бацуев
97
Самылин
97
Самылин
95
Бацуев
18
Кертанов
2
Тарасов
2
Тарасов
18
Кертанов
17
Лопатин
26
Анисимов
26
Анисимов
17
Лопатин
8
Иванов
9
Песиков
9
Песиков
8
Иванов
19
Глушков
33
Масловский
33
Масловский
19
Глушков
64
Ланин
90
Ломакин
90
Ломакин
64
Ланин
Остались в запасе
Велес
Енисей
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
Главный тренер
Дмитрий Безняк
41
Владислав Микушин
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
Остались в запасе
41
Владислав Микушин
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Велес - Енисей
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Авангард
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