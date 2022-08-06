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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Велес
Енисей - Велес: обзор матча 06 августа 2022
Енисей
06.08.2022, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Велес
6'
А. Масловский
36'
И. Молтенинов
48'
И. Логуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Велес
Желтая карточка
А. Канаплин
88'
Желтая карточка
А. Окладников
83'
Желтая карточка
В. Кичин
81'
Замена
А. Окладников
️️️️
И. Молтенинов
70'
Желтая карточка
И. Молтенинов
66'
66'
Замена
А. Бацуев
️️️️
В. Кабахидзе
66'
Замена
П. Баранов
️️️️
И. Логуа
59'
Замена
В. Почивалин
️️️️
А. Кахидзе
Замена
А. Арустамян
️️️️
А. Ломакин
54'
Замена
А. Канаплин
️️️️
Е. Воронин
54'
53'
Желтая карточка
А. Кахидзе
48'
ГОЛ! 2:1!
И. Логуа
38'
Желтая карточка
В. Кабахидзе
ГОЛ! 2:0!
И. Молтенинов
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Масловский
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
2
Валерий Кичин
ЦЗ
33
Александр Масловский
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Велес
86
Николай Рыбиков
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
88
Виктор Киселев
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
70
Артур Арустамян
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
25
Егор Дорохов
ЦФ
4-1-2-2-1
38
Ставер
13
Бардыбахин
33
Феррейра
2
Кичин
33
Масловский
64
Ланин
90
Ломакин
8
Иванов
19
Глушков
37
Воронин
84
Молтенинов
3-2-1-2-1
86
Рыбиков
34
Макеев
2
Михайленко
19
Бокоев
7
Логуа
35
Прищепа
18
Кабахидзе
18
Кертанов
88
Киселев
99
Саркисян
90
Ломакин
70
Арустамян
70
Арустамян
90
Ломакин
37
Воронин
8
Канаплин
8
Канаплин
37
Воронин
84
Молтенинов
75
Окладников
75
Окладников
84
Молтенинов
24
Кахидзе
13
Почивалин
13
Почивалин
24
Кахидзе
18
Кабахидзе
95
Бацуев
95
Бацуев
18
Кабахидзе
7
Логуа
4
Баранов
4
Баранов
7
Логуа
Остались в запасе
Енисей
Велес
9
Евгений Песиков
ЛВ
22
Дмитрий Ребров
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
96
Руслан Мальцев
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
25
Егор Дорохов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Остались в запасе
9
Евгений Песиков
ЛВ
22
Дмитрий Ребров
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
25
Егор Дорохов
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Главный тренер
Михаил Сальников
Статистика матча Енисей - Велес
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Помощники судьи:
Вячеслав Бочков (Сочи)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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