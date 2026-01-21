«Крылья Советов» просматривают бывшего фермера и хоккеиста

Вратарь «Текстильщика» Александр Рябинкин проходит просмотр в «Крыльях Советов».

«Отец Александра – директор фермы в Коломенском районе. Он вместе с родителями жил на ее территории и помогал с хозяйством.

До 15 лет Рябинкин параллельно занимался футболом и хоккеем. Был защитником воскресенского «Химика» – фарм-клуба «Спартака» из КХЛ. Когда ему предложили перейти в молодежную команду – Саша отказался, сделав выбор в пользу футбола», – написал источник.