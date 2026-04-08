Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Текстильщик - Торпедо Миасс: обзор матча 08 апреля 2026

Текстильщик
08.04.2026, среда, 18:30
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
2 : 3
Завершен
Торпедо Миасс
8' Т. Мелекесцев (П) 41' А. Евдокимов
16' Д. Горовых
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Торпедо Миасс
Завершен
Замена
Евгений Татаринов ️️️️➡️️ Муслим Бамматгереев
90' +2
Замена
️️️️➡️️ Николай Бочко
90'
79'
Замена
️️️️➡️️ Евгений Ибрагимов
Желтая карточка
Максим Поляков
68'
65'
Замена
️️️️➡️️ Григорий Борисенко
Замена
Никита Козловский ️️️️➡️️ Владислав Тюрин
62'
ГОЛ! 2:1! Андрей Евдокимов
41'
Желтая карточка
Владислав Тюрин
27'
16'
ГОЛ! 1:1! Даниил Горовых
ГОЛ с пенальти! 1:0! Тимур Мелекесцев
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
51
Александр Рябинкин
ВР
5
Андрей Евдокимов
ЛЗ
19
Максим Носков
ЛЗ
12
Николай Бочко
ЛЗ
56
Виктор Демьянов
ПЗ
21
Андрей Хитяев
ПЗ
55
Богдан Рогочий
ПЗ
18
Владислав Тюрин
ЛП
7
Муслим Бамматгереев
ПП
10
Дмитрий Белоусов
ЦФ
11
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
27
Даниил Горовых
ЛЗ
5
Евгений Лопатько
ЛЗ
22
Дмитрий Кузьмин
ЛЗ
6
Евгений Ибрагимов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
67
Роман Ткачук
ПЗ
7
Денис Замятин
ЛП
17
Иван Котельников
ПП
90
Григорий Борисенко
ЦФ
44
Владимир Попов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Текстильщик
76
Евгений Стешин
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦЗ
17
Никита Козловский
ЦЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
69
Данил Аносов
ЦЗ
33
Максим Поляков
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
99
Евгений Татаринов
ЦЗ
22
Матвей Ужгин
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
Торпедо Миасс
68
Дмитрий Павлов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
10
Никита Хлынов
ЦЗ
46
Максим Тарасов
ЦЗ
21
Денис Рубанов
ЦЗ
50
Денис Файзуллин
ЦЗ
3-2-2-2
51
Рябинкин
21
Хитяев
5
Евдокимов
19
Носков
12
Бочко
55
Рогочий
18
Тюрин
7
Бамматгереев
11
Мелекесцев
10
Белоусов
3-2-2-2
27
Ковалев
61
Столбов
27
Горовых
5
Лопатько
67
Ткачук
22
Кузьмин
17
Котельников
7
Замятин
44
Попов
90
Борисенко
18
Тюрин
17
Козловский
17
Козловский
18
Тюрин
69
Аносов
69
Аносов
33
Поляков
33
Поляков
7
Бамматгереев
99
Татаринов
99
Татаринов
7
Бамматгереев
10
Хлынов
10
Хлынов
Остались в запасе
Текстильщик
Торпедо Миасс
76
Евгений Стешин
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
22
Матвей Ужгин
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
68
Дмитрий Павлов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
46
Максим Тарасов
ЦЗ
21
Денис Рубанов
ЦЗ
50
Денис Файзуллин
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
Остались в запасе
76
Евгений Стешин
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
22
Матвей Ужгин
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
Остались в запасе
68
Дмитрий Павлов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
46
Максим Тарасов
ЦЗ
21
Денис Рубанов
ЦЗ
50
Денис Файзуллин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Главный тренер
Владимир Федоров
Статистика матча Текстильщик - Торпедо Миасс
2
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
14
Офсайды
2
2
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Главный судья:
V. Moldovan
Стадион:
Текстильщик
Новости команд
Все
Текстильщик
Торпедо Миасс
«Балтика» может усилиться лучшим бомбардиром Второй лиги
16 июня
3
Определился еще один новичок сезона Первой лиги
13 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе к форварду из Второй лиги
9 июня
«Балтика» может усилиться лучшим бомбардиром Второй лиги
16 июня
3
Определился еще один новичок сезона Первой лиги
13 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе к форварду из Второй лиги
9 июня
ЦСКА нашел нового форварда во Второй лиге
9 июня
5
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая
«Текстильщик» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.52
7 апреля
«Калуга» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.9
28 марта
Больше новостей
Последние матчи
Все
Текстильщик
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 