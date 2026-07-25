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  • «Текстильщик» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

«Текстильщик» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

25 июля, 17:50
Текстильщик
25.07.2026, суббота, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Спартак К
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
58
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
46
Никита Першин
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
83
Николай Ищенко
ЛВ
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Спартак К
50
Егор Шамов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЛВ
11
Давид Караев
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
Текстильщик
95
Михаил Волков
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
19
M. Noskov
ЦП
30
D. Simonov
ЦП
9
D. Gagua
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
10
Vitaly Dunay
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
21
Марко Бугарин
ЦЗ
9
Давид Хубаев
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
66
M. Nikiforov
ЦП
8
Никита Демченко
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
70
Руслан Червяков
ПВ
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
3-2-2-2-1
58
Фадеев
27
Крутовских
63
Никитенков
2
Гапечкин
74
Гузиев
46
Першин
21
Иванисеня
7
Джебов
83
Ищенко
25
Гуляев
87
Филев
3-3-1-1-2
50
Шамов
5
Жилмостных
2
Тарасов
17
Каптилович
3
Бугриев
69
Чурсин
47
Тарасов
18
Камилов
82
Никифоренко
90
Калмыков
11
Караев
27
Крутовских
3
Маругин
3
Маругин
27
Крутовских
83
Ищенко
19
19
83
Ищенко
46
Першин
30
30
46
Першин
87
Филев
9
9
87
Филев
25
Гуляев
29
Никитин
29
Никитин
25
Гуляев
69
Чурсин
22
Немченко
22
Немченко
69
Чурсин
82
Никифоренко
8
Демченко
8
Демченко
82
Никифоренко
18
Камилов
77
Мещеряков
77
Мещеряков
18
Камилов
11
Караев
70
Червяков
70
Червяков
11
Караев
Остались в запасе
Текстильщик
Спартак К
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
10
Vitaly Dunay
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
68
Михаил Гайдаш
ВР
21
Марко Бугарин
ЦЗ
9
Давид Хубаев
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
66
M. Nikiforov
ЦП
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
10
Vitaly Dunay
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
21
Марко Бугарин
ЦЗ
9
Давид Хубаев
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
66
M. Nikiforov
ЦП
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Роман Березовский
Статистика матча Текстильщик - Спартак К
2
1
1
1
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Текстильщик» против «Спартака» Кострома, 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Текстильщик» – «Спартак» Кострома

«Текстильщик» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Текстильщик
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