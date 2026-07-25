Составы команд
Текстильщик
Текстильщик
3-2-2-2-1
58
Фадеев
27
Крутовских
63
Никитенков
2
Гапечкин
74
Гузиев
46
Першин
21
Иванисеня
7
Джебов
83
Ищенко
25
Гуляев
87
Филев
3-3-1-1-2
50
Шамов
5
Жилмостных
2
Тарасов
17
Каптилович
3
Бугриев
69
Чурсин
47
Тарасов
18
Камилов
82
Никифоренко
90
Калмыков
11
Караев
27
Крутовских
3
Маругин
3
Маругин
27
Крутовских
83
Ищенко
19
19
83
Ищенко
46
Першин
30
30
46
Першин
87
Филев
9
9
87
Филев
25
Гуляев
29
Никитин
29
Никитин
25
Гуляев
69
Чурсин
22
Немченко
22
Немченко
69
Чурсин
82
Никифоренко
8
Демченко
8
Демченко
82
Никифоренко
18
Камилов
77
Мещеряков
77
Мещеряков
18
Камилов
11
Караев
70
Червяков
70
Червяков
11
Караев
Остались в запасе
Текстильщик
Спартак К
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
10
Vitaly Dunay
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
68
Михаил Гайдаш
ВР
21
Марко Бугарин
ЦЗ
9
Давид Хубаев
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
66
M. Nikiforov
ЦП
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
Главный тренер
Роман Березовский
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
10
Vitaly Dunay
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
21
Марко Бугарин
ЦЗ
9
Давид Хубаев
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
66
M. Nikiforov
ЦП
11
Dimitri Gurtskaia
ЦФ
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Роман Березовский
Статистика матча Текстильщик - Спартак К
2
1
1
1
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Текстильщик» против «Спартака» Кострома, 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»