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Смотреть прямую трансляцию матча «Текстильщик» против «Спартака» Кострома, 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Текстильщик» – «Спартак» Кострома