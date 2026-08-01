01.08.2026, суббота, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
4-2-1-1-1
1
Голубев
5
Мусалов
22
Хомуха
44
Сухорученко
24
Кахидзе
38
Алейников
96
Васильев
19
Шарифуллин
7
Джамилов
14
Машуков
3-2-2-2-1
58
Фадеев
2
Гапечкин
63
Никитенков
27
Крутовских
74
Гузиев
46
Першин
21
Иванисеня
30
25
Гуляев
83
Ищенко
87
Филев
85
Пяткин
85
Пяткин
7
Джамилов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
7
Джамилов
96
Васильев
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
96
Васильев
63
Никитенков
23
Иванников
23
Иванников
63
Никитенков
46
Першин
19
19
46
Першин
87
Филев
9
9
87
Филев
25
Гуляев
29
Никитин
29
Никитин
25
Гуляев
83
Ищенко
55
Гапеев
55
Гапеев
83
Ищенко
Остались в запасе
Нефтехимик
Текстильщик
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
11
Максим Криушичев
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
10
Vitaly Dunay
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
11
Максим Криушичев
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
10
Vitaly Dunay
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Нефтехимик - Текстильщик
3
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Текстильщика», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»