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Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Текстильщика», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Текстильщик»