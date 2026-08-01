Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Нефтехимик» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

«Нефтехимик» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

1 августа, 17:05
Нефтехимик
01.08.2026, суббота, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Текстильщик
8' В. Алейников
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
96
Никита Васильев
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Текстильщик
58
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
46
Никита Першин
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
30
D. Simonov
ЦП
83
Николай Ищенко
ЛВ
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Нефтехимик
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Текстильщик
95
Михаил Волков
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
19
M. Noskov
ЦП
9
D. Gagua
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
10
Vitaly Dunay
ЦФ
4-2-1-1-1
1
Голубев
5
Мусалов
22
Хомуха
44
Сухорученко
24
Кахидзе
38
Алейников
96
Васильев
19
Шарифуллин
7
Джамилов
14
Машуков
3-2-2-2-1
58
Фадеев
2
Гапечкин
63
Никитенков
27
Крутовских
74
Гузиев
46
Першин
21
Иванисеня
30
25
Гуляев
83
Ищенко
87
Филев
85
Пяткин
85
Пяткин
7
Джамилов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
7
Джамилов
96
Васильев
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
96
Васильев
63
Никитенков
23
Иванников
23
Иванников
63
Никитенков
46
Першин
19
19
46
Першин
87
Филев
9
9
87
Филев
25
Гуляев
29
Никитин
29
Никитин
25
Гуляев
83
Ищенко
55
Гапеев
55
Гапеев
83
Ищенко
Остались в запасе
Нефтехимик
Текстильщик
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
11
Максим Криушичев
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
10
Vitaly Dunay
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
11
Максим Криушичев
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
10
Vitaly Dunay
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Нефтехимик - Текстильщик
3
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Текстильщика», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик»«Текстильщик»

«Нефтехимик» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Текстильщик Нефтехимик
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
4
Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ
14:44
1
Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы
14:38
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
10
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
3
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
6
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
2
Все новости
Все новости
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
Вчера, 18:30
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
Вчера, 14:29
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
Вчера, 12:28
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
ФотоЛатышонок сменил клуб второй раз за день
29 июля
13
Фото«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
ФотоКлуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
29 июля
20
Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме
27 июля
12
Воспитанник «Спартака» сделал хет-трик за «Сочи» в Первой лиге
26 июля
2
Клуб Первой лиги подписал уже 25 новичков
23 июля
Фото«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
23 июля
3 российских клуба заинтересовались игроком «Динамо», выставленным на трансфер
23 июля
Клуб РПЛ рассмотрит подписание игроков «Зенита» и «Динамо»
23 июля
1
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
Взбешенный Ташуев хочет покинуть «Енисей»
22 июля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+