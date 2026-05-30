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«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.7

30 мая 2026 8:50
Велес - Торпедо Миасс
31 мая 2026, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
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1.70
Победа «Велеса»
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31 мая в 16-м туре России Второй лиги А встретятся «Велес» (1-е место, 33 очка) и «Торпедо Миасс» (3-е место, 20 очков). Хозяева – лидеры по очкам, победам и разнице мячей, но при этом 5 матчей без побед и всего 1 гол за 5 игр. Гости – образец стабильности в обороне: 2 пропущенных за 5 матчей и 5 матчей без поражений в гостях. Парадокс лидера, который забыл, как забивать.

«Велес»

Московский клуб – лидер по всем показателям: больше всех побед (9), лучшая разница мячей (+14). Но форма ужасна: 5 матчей без побед, атака в коме – всего 1 гол за последние 5 игр (0.20 в среднем). В прошлом туре поражение от «Сибири» (0:1). Оборона ещe держится – 0.80 пропущенных. Захар Тарасенко (8 голов) – главная надежда. И главный козырь – история: «Велес» выиграл 3 последних очных матча у «Торпедо», забил в них и не пропустил ни разу.

«Торпедо Миасс»

Уральцы – тeмная лошадка. Не проигрывают в 5 последних гостевых матчах, а оборона – каменная стена: всего 2 пропущенных за 5 игр (0.40 в среднем). Но атака тоже не блещет – 0.40 гола за игру. В прошлом туре минимальное поражение от «Текстильщика» (0:1). Лучший бомбардир Денис Файзуллин (4 гола). «Торпедо» умеет терпеть и не пропускать, но история встреч с «Велесом» кошмарна – 3 поражения подряд с сухим счeтом.

Факты о командах

«Велес»

  • 1-е место, 33 очка, лучший бомбардир: Захар Тарасенко (8)
  • За 5 матчей: 0.20 забито, 0.80 пропущено
  • 5 матчей без побед
  • Лучшая разница мячей в лиге (+14)
  • Выиграл 3 последних очных матча у «Торпедо» (все – сухие)

«Торпедо Миасс»

  • 3-е место, 20 очков, лучший бомбардир: Денис Файзуллин (4)
  • За 5 матчей: 0.40 забито, 0.40 пропущено
  • 5 гостевых матчей без поражений
  • Только 2 пропущенных за 5 игр

Прогноз на матч «Велес» – «Торпедо Миасс»

Битва атакующего трупа с оборонительной стеной. «Велес» забыл, как забивать – 1 гол в 5 матчах. «Торпедо» почти не пропускает – 2 гола в 5 матчах. Казалось бы, ставка на низ. Но история говорит обратное: «Велес» выиграл 3 последних матча у «Торпедо» с сухим счeтом. Хозяева психологически доминируют. Скорее всего, нас ждeт сверхосторожный матч с минимумом голов. Лидер должен наконец победить, но много голов не будет.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Велеса» – коэффициент 1.70
  • Тотал голов меньше 1.5

1.70
Победа «Велеса»
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Торпедо Миасс Велес
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