Владимир Федоров
Тренер
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Федоров
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 сентября 1967
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Федоров
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 сентября 1967
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Торпедо Миасс
|15
|4
|7
|4
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Торпедо Миасс
|1 : 1
|Зенит-Ижевск
|31.07.2022
|Урал-2
|1 : 2
|Торпедо Миасс
|07.08.2022
|Новосибирск
|0 : 1
|Торпедо Миасс
|14.08.2022
|Торпедо Миасс
|1 : 2
|Химик-Август
|21.08.2022
|Амкар-Пермь
|4 : 0
|Торпедо Миасс
|06.09.2022
|Динамо
|1 : 1
|Торпедо Миасс
|09.09.2022
|Иртыш
|0 : 0
|Торпедо Миасс
|18.09.2022
|Торпедо Миасс
|1 : 2
|Оренбург-2
|25.09.2022
|Тюмень
|1 : 2
|Торпедо Миасс
|02.10.2022
|Торпедо Миасс
|0 : 2
|Челябинск
|09.10.2022
|Челябинск
|2 : 1
|Торпедо Миасс
|16.10.2022
|Торпедо Миасс
|0 : 4
|Тюмень
|22.10.2022
|Оренбург-2
|0 : 0
|Торпедо Миасс
|29.10.2022
|Торпедо Миасс
|0 : 4
|Иртыш
|27.08.2022
|Носта
|0 : 2
|Торпедо Миасс