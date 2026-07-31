Матч 4 тура Первой лиги между нижнекамским «Нефтехимиком» и ивановским «Текстильщиком» пройдет 01 августа 2026 года. Хозяева после трех туров имеют три очка и занимают 13-е место, однако в очных встречах с «Текстильщиком» они не проигрывают в шести из восьми последних матчей и стабильно забивают в семи из них. Гости, в свою очередь, набрали всего два очка и не могут выиграть в трех последних турах, хотя их оборона выглядит надежнее (1.00 пропущенный в среднем за пять игр против 1.60 у хозяев). Сможет ли «Текстильщик» прервать свою безвыигрышную серию и использовать более крепкую защиту, или «Нефтехимик» продолжит свое доминирование в личных встречах и добьется победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Нефтехимик» подходит к игре с важным психологическим преимуществом: в очных встречах с «Текстильщиком» команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей и забивает в семи из них. В атаке хозяева действуют стабильно – 1.40 гола в среднем за последние пять игр, а лучший бомбардир Ислам Машуков забил один мяч в трех матчах. Однако оборона «Нефтехимика» вызывает опасения: 1.60 пропущенных гола в среднем за игру, и команда пропускает в пяти из семи последних матчей. В прошлом туре нижнекамцы уступили «Волге Ульяновск» (0:2), но в предыдущем туре обыграли «Арсенал Тула» (1:0), что показывает их нестабильность. Домашняя поддержка и успешная история противостояний должны помочь хозяевам, но им нужно быть внимательными в обороне.

«Текстильщик» не может выиграть в трех последних матчах, но их защита выглядит надежнее – 1.00 пропущенный гол в среднем за последние пять игр, что является лучшим показателем по сравнению с хозяевами. В атаке гости действуют скромнее – 1.20 гола в среднем за игру, но они забивают в пяти из семи последних матчей и в четырех последних очных встречах с «Нефтехимиком». Лучший бомбардир Никита Першин забил два мяча в трех матчах и является главной угрозой для обороны хозяев. В прошлом туре «Текстильщик» сыграл вничью 0:0 со «Спартаком Кострома», а до этого дважды подряд завершал матчи вничью (2:2 с Уфой), что говорит об их умении цепляться за очки. Однако отсутствие побед давит на команду, и в гостях им будет сложнее.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам. «Нефтехимик» имеет преимущество в очных встречах, играет дома и способен забивать, тогда как «Текстильщик» не может победить в трех матчах. Победа «Нефтехимика» с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Нефтехимик» уверенно доминирует, не проигрывая «Текстильщику» в шести из восьми последних матчей и стабильно забивая в семи из них. При этом гости также регулярно поражают ворота хозяев в последних встречах. Текущая форма «Текстильщика» (три матча без побед) и преимущество «Нефтехимика» в истории личных встреч указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество. Обе команды забивают регулярно, но защита гостей выглядит надежнее, что может сделать матч малорезультативным.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Нефтехимик» одержит минимальную победу над «Текстильщиком», используя преимущество домашнего поля и успешную историю очных встреч. Гости не могут победить в трех последних матчах, тогда как хозяева стабильно забивают в личных встречах с этим соперником. Ставка на победу «Нефтехимика» за 1.90 выглядит оправданной – хозяева должны реализовать свое преимущество на своем поле. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура между «Нефтехимиком» и «Текстильщиком» состоится 01 августа 2026 года и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.