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«Нефтехимик» – «Текстильщик»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026/2027

31 июля 2026 8:14
Нефтехимик - Текстильщик
01 авг. 2026, суббота 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Нефтехимика»
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Матч 4 тура Первой лиги между нижнекамским «Нефтехимиком» и ивановским «Текстильщиком» пройдет 01 августа 2026 года. Хозяева после трех туров имеют три очка и занимают 13-е место, однако в очных встречах с «Текстильщиком» они не проигрывают в шести из восьми последних матчей и стабильно забивают в семи из них. Гости, в свою очередь, набрали всего два очка и не могут выиграть в трех последних турах, хотя их оборона выглядит надежнее (1.00 пропущенный в среднем за пять игр против 1.60 у хозяев). Сможет ли «Текстильщик» прервать свою безвыигрышную серию и использовать более крепкую защиту, или «Нефтехимик» продолжит свое доминирование в личных встречах и добьется победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Нефтехимик» подходит к игре с важным психологическим преимуществом: в очных встречах с «Текстильщиком» команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей и забивает в семи из них. В атаке хозяева действуют стабильно – 1.40 гола в среднем за последние пять игр, а лучший бомбардир Ислам Машуков забил один мяч в трех матчах. Однако оборона «Нефтехимика» вызывает опасения: 1.60 пропущенных гола в среднем за игру, и команда пропускает в пяти из семи последних матчей. В прошлом туре нижнекамцы уступили «Волге Ульяновск» (0:2), но в предыдущем туре обыграли «Арсенал Тула» (1:0), что показывает их нестабильность. Домашняя поддержка и успешная история противостояний должны помочь хозяевам, но им нужно быть внимательными в обороне.

«Текстильщик» не может выиграть в трех последних матчах, но их защита выглядит надежнее – 1.00 пропущенный гол в среднем за последние пять игр, что является лучшим показателем по сравнению с хозяевами. В атаке гости действуют скромнее – 1.20 гола в среднем за игру, но они забивают в пяти из семи последних матчей и в четырех последних очных встречах с «Нефтехимиком». Лучший бомбардир Никита Першин забил два мяча в трех матчах и является главной угрозой для обороны хозяев. В прошлом туре «Текстильщик» сыграл вничью 0:0 со «Спартаком Кострома», а до этого дважды подряд завершал матчи вничью (2:2 с Уфой), что говорит об их умении цепляться за очки. Однако отсутствие побед давит на команду, и в гостях им будет сложнее.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам. «Нефтехимик» имеет преимущество в очных встречах, играет дома и способен забивать, тогда как «Текстильщик» не может победить в трех матчах. Победа «Нефтехимика» с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Нефтехимик» уверенно доминирует, не проигрывая «Текстильщику» в шести из восьми последних матчей и стабильно забивая в семи из них. При этом гости также регулярно поражают ворота хозяев в последних встречах. Текущая форма «Текстильщика» (три матча без побед) и преимущество «Нефтехимика» в истории личных встреч указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество. Обе команды забивают регулярно, но защита гостей выглядит надежнее, что может сделать матч малорезультативным.

Личные встречи
Побед - 5 (71%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (29%)
12
Забитых мячей
5
1.71
В среднем за матч
0.71
4:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
3 : 1
23.10.2021
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Нефтехимик
1 : 0
01.08.2026
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Текстильщик
1 : 0
15.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
3 : 1
23.10.2021
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 31 тур
Текстильщик
0 : 1
20.03.2021
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 11 тур
Нефтехимик
4 : 0
23.09.2020
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 24 тур
Текстильщик
1 : 2
17.11.2019
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нефтехимик
1 : 2
03.08.2019
Текстильщик
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
96
Никита Васильев
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Текстильщик
58
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
46
Никита Першин
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
30
D. Simonov
ЦП
83
Николай Ищенко
ЛВ
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Нефтехимик
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Текстильщик
95
Михаил Волков
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
19
M. Noskov
ЦП
9
D. Gagua
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
10
Vitaly Dunay
ЦФ
4-2-1-1-1
1
Голубев
5
Мусалов
22
Хомуха
44
Сухорученко
24
Кахидзе
38
Алейников
96
Васильев
19
Шарифуллин
7
Джамилов
14
Машуков
3-2-2-2-1
58
Фадеев
2
Гапечкин
63
Никитенков
27
Крутовских
74
Гузиев
46
Першин
21
Иванисеня
30
25
Гуляев
83
Ищенко
87
Филев
85
Пяткин
85
Пяткин
7
Джамилов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
7
Джамилов
96
Васильев
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
96
Васильев
63
Никитенков
23
Иванников
23
Иванников
63
Никитенков
46
Першин
19
19
46
Першин
87
Филев
9
9
87
Филев
25
Гуляев
29
Никитин
29
Никитин
25
Гуляев
83
Ищенко
55
Гапеев
55
Гапеев
83
Ищенко
Остались в запасе
Нефтехимик
Текстильщик
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
11
Максим Криушичев
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
10
Vitaly Dunay
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
11
Максим Криушичев
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
10
Vitaly Dunay
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Нефтехимик» одержит минимальную победу над «Текстильщиком», используя преимущество домашнего поля и успешную историю очных встреч. Гости не могут победить в трех последних матчах, тогда как хозяева стабильно забивают в личных встречах с этим соперником. Ставка на победу «Нефтехимика» за 1.90 выглядит оправданной – хозяева должны реализовать свое преимущество на своем поле. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура между «Нефтехимиком» и «Текстильщиком» состоится 01 августа 2026 года и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Нефтехимик» – «Текстильщик»: смотреть онлайн

1.90
Победа «Нефтехимика»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Текстильщик Нефтехимик
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