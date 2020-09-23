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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Текстильщик
Нефтехимик - Текстильщик: обзор матча 23 сентября 2020
Нефтехимик
23.09.2020, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
4 : 0
Завершен
Текстильщик
31'
И. Агапов
54'
Д. Кленкин
61'
М. Уридия
72'
И. Кубышкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Текстильщик
Желтая карточка
М. Уридия
85'
Замена
️️️️
П. Шадрин
76'
74'
Замена
В. Альшанский
️️️️
М. Бачинский
73'
Замена
А. Шленкин
️️️️
Е. Попов
ГОЛ! 4:0!
И. Кубышкин
72'
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Лелюкаев
71'
Замена
А. Юшин
️️️️
И. Петров
64'
ГОЛ! 3:0!
М. Уридия
61'
57'
Желтая карточка
А. Солодков
56'
Замена
М. Сидоров
️️️️
И. Мосейчук
55'
Замена
Е. Маричев
️️️️
В. Сысуев
ГОЛ! 2:0!
Д. Кленкин
54'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
М. Яковлев
46'
46'
Замена
Е. Попов
️️️️
В. Романенко
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Котик
46'
41'
Желтая карточка
М. Батов
ГОЛ! 1:0!
И. Агапов
31'
Желтая карточка
Д. Кленкин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
62
Павел Шадрин
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
8
Александр Солодков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
91
Владимир Осипов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
19
Евгений Попов
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
81
Максим Сидоров
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
3-5-1-1
1
Голубев
14
Агапов
37
Потапов
71
Лелюкаев
21
Галиулин
2
Ситдиков
4
Кленкин
10
Петров
62
Шадрин
18
Яковлев
9
Котик
2-4-3-1
1
Смирнов
17
Фомин
95
Губочкин
7
Горюшкин
8
Солодков
17
Батов
10
Сысуев
77
Романенко
76
Агеев
9
Мосейчук
77
Бачинский
9
Котик
25
Уридия
25
Уридия
9
Котик
10
Петров
7
Юшин
7
Юшин
10
Петров
18
Яковлев
13
Кубышкин
13
Кубышкин
18
Яковлев
71
Лелюкаев
28
Семенов
28
Семенов
71
Лелюкаев
10
Сысуев
37
Маричев
37
Маричев
10
Сысуев
77
Романенко
19
Попов
19
Попов
77
Романенко
Попов
7
Шленкин
7
Шленкин
Попов
9
Мосейчук
81
Сидоров
81
Сидоров
9
Мосейчук
77
Бачинский
30
Альшанский
30
Альшанский
77
Бачинский
Остались в запасе
Нефтехимик
Текстильщик
91
Владимир Осипов
ЦП
41
Владислав Микушин
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
91
Владимир Осипов
ЦП
41
Владислав Микушин
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Нефтехимик - Текстильщик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
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