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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Нефтехимик
Текстильщик - Нефтехимик: обзор матча 15 мая 2022
Текстильщик
15.05.2022, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
18'
И. Мосейчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Нефтехимик
Замена
М. Бачинский
️️️️
И. Мосейчук
84'
70'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
А. Бердников
65'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
В. Галиулин
58'
Желтая карточка
Л. Шарифуллин
46'
Замена
Л. Шарифуллин
️️️️
Д. Хубаев
46'
Замена
М. Шоркин
️️️️
М. Ширяев
Замена
В. Стеклов
️️️️
В. Сергеев
46'
Желтая карточка
А. Хрипков
44'
Желтая карточка
А. Макушкин
37'
25'
Замена
К. Родионов
️️️️
В. Москвичев
ГОЛ! 1:0!
И. Мосейчук
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
96
Александр Миронов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
19
Сергей Косицин
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
95
Александр Маслов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
22
Егор Вербин
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
5
Александр Сметанкин
ПП
77
Максим Бачинский
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
39
Максим Данилин
ЦФ
4-1-2-3
96
Миронов
19
Косицин
20
Малания
90
Хрипков
23
Макушкин
7
Горюшкин
81
Сидоров
9
Мосейчук
97
Гогричиани
14
Сергеев
7
Шленкин
4-1-3-1-1
1
Голубев
12
Ширяев
44
Калугин
21
Бердников
17
Котов
5
Москвичев
2
Хубаев
4
Баранов
21
Галиулин
11
Пруцев
25
Уридия
14
Сергеев
20
Стеклов
20
Стеклов
14
Сергеев
9
Мосейчук
77
Бачинский
77
Бачинский
9
Мосейчук
12
Ширяев
16
Шоркин
16
Шоркин
12
Ширяев
5
Москвичев
22
Родионов
22
Родионов
5
Москвичев
21
Бердников
2
Ситдиков
2
Ситдиков
21
Бердников
21
Галиулин
22
Дворецков
22
Дворецков
21
Галиулин
2
Хубаев
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
2
Хубаев
Остались в запасе
Текстильщик
Нефтехимик
22
Егор Вербин
ОП
1
Алексей Смирнов
ВР
95
Александр Маслов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Александр Сметанкин
ПП
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
39
Максим Данилин
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
90
Ильмир Нурисов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
22
Егор Вербин
ОП
1
Алексей Смирнов
ВР
95
Александр Маслов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Александр Сметанкин
ПП
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Остались в запасе
39
Максим Данилин
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
90
Ильмир Нурисов
ЦП
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Текстильщик - Нефтехимик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Стадион:
Текстильщик
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