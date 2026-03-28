«Сибирь» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.47

28 марта 2026 9:07
29 мар. 2026, воскресенье 12:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
1.47
«Родина-2» не проиграет (X2)
29 марта состоится матч 5-го тура Второй лиги А, в котором «Сибирь» примет «Родину-2». Хозяева находятся в середине таблицы, но имеют проблемы в обороне. Гости не могут выиграть в 3 последних матчах, но обладают надежной защитой.

«Сибирь»

Новосибирский коллектив проводит сезон без ярких взлетов. После 18 туров команда набрала 24 очка и занимает 5-е место. В последних пяти матчах «Сибирь» забила 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустила 10 (в среднем 2.00). Лучший бомбардир – Дмитрий Яковлев, на счету которого 5 голов в 21 матче. В личных встречах с «Родиной-2» у «Сибири» нет поражений.

«Родина-2»

Московская команда выступает стабильно. После 4 туров (второй этап сезона) клуб набрал 5 очков и занимает 4-е место. «Родина-2» не может выиграть в 3 последних матчах, но не проигрывает в 11 из 13 последних игр. В последних пяти матчах команда забила 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустила 4 (в среднем 0.80). Оборона гостей выглядит надежно.

Факты о командах:

«Сибирь»

  • 5-е место в турнире (1-й этап), 24 очка
  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 2.00 пропущено
  • Лучший бомбардир – Дмитрий Яковлев (5 голов)

«Родина-2»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 0.80 пропущено

История личных встреч

В личных встречах «Сибирь» не проигрывает. В 4 последних матчах новосибирцы одержали 1 победу, трижды была ничья. Обе команды редко отличаются результативностью в очных встречах.

Прогноз на матч «Сибирь» – «Родина-2»

«Сибирь» имеет проблемы в обороне – 2.00 пропущенных за последние 5 матчей. Хозяева будут играть на победу, но защита может подвести. В личных встречах команда не проигрывает, что дает психологическое преимущество.

«Родина-2» демонстрирует надежную игру в обороне (0.80 пропущенных). Гости не могут выиграть в 3 матчах, но стабильны и вряд ли проиграют крупно. В личных встречах с «Сибирью» команда часто играет вничью.

Учитывая, что «Родина-2» надежно играет в обороне, а «Сибирь» не может похвастаться стабильностью в защите, наиболее логичной выглядит ставка на то, что гости не проиграют. Матч может получиться нерезультативным.

Рекомендованные ставки:

  • «Родина-2» не проиграет (X2) – коэффициент 1.90
  • Тотал голов меньше 2.5

Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Родина-2 Сибирь
