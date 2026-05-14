«СКА-Хабаровск-2» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 15 мая 2026 с коэффициентом 1.57

15 мая состоится матч 8-го тура российской Второй лиги Б, в котором «СКА-Хабаровск-2» примет «Зенит» Пенза. Обе команды находятся в нижней части таблицы и переживают игровой кризис, но хозяева как минимум забивают и демонстрируют характер в атаке, тогда как гости безнадeжно застряли в серии поражений. Встреча аутсайдеров редко получается зрелищной, но здесь может случиться перестрелка.

«СКА-Хабаровск-2»

Дальневосточники играют в открытый и результативный футбол. Команда забила 10 мячей в 5 последних встречах (2,00 в среднем), но и пропустила 12 (2,40). Степан Бурдаков с 5 голами в 6 матчах является главной ударной силой. После феерического поражения от «Арсенала-2 Тула» (4:5), победы над «Строгино» (4:2) и нулевой ничьей с «Сатурном» команда демонстрирует характер и волю к борьбе. «СКА-Хабаровск-2» забивает «Зениту» Пенза в 3 последних очных матчах и дома играет значительно агрессивнее.

«Зенит» Пенза

Пензенцы переживают катастрофический отрезок. Пять поражений подряд в чемпионате и 11 пропущенных мячей в 5 последних встречах (2,20 в среднем). Александр Родионов с 2 голами в 6 матчах не может вытянуть атаку, которая забивает в среднем 0,80 мяча за игру. После поражений от «Шумбрата» (1:3), «Спартака Тамбов» (0:2), «Авангарда Курск» (0:1), «Волны Ковернино» (2:3) и «Рязани» (1:2) команда находится на дне таблицы и в глубочайшей психологической яме. «Зенит» Пенза забивает «СКА-Хабаровск-2» в 3 последних очных матчах, что оставляет гостям надежду на гол престижа.

Факты о командах:

«СКА-Хабаровск-2»

Забивает в среднем 2,00 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 2,40 мяча за игру

Забивает «Зениту» Пенза в 3 последних очных матчах

Степан Бурдаков – 5 голов в 6 матчах

«Зенит» Пенза

Проигрышная серия из 5 матчей

Пропускает в 5 последних турах подряд

Пропускает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает «СКА-Хабаровск-2» в 3 последних очных матчах

История противостояний

«СКА-Хабаровск-2» забивает в 3 последних очных матчах

«Зенит» Пенза забивает в 3 последних личных встречах

Последняя встреча: разгромная победа «СКА-Хабаровск-2» (5:1)

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск-2» – «Зенит» Пенза

Обе команды много пропускают, но хозяева как минимум забивают и играют дома. «Зенит» Пенза проигрывает 5 матчей подряд и находится в глубочайшем кризисе. Учитывая, что «СКА-Хабаровск-2» разгромил пензенцев в последней домашней встрече (5:1) и стабильно забивает в очных матчах, наиболее вероятным сценарием видится результативная победа хозяев.

Рекомендованные ставки: