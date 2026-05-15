Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

СКА-Хабаровск-2 - Зенит: обзор матча 15 мая 2026

СКА-Хабаровск-2
15.05.2026, пятница, 07:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
5 : 0
Завершен
Зенит
32' М. Улезко 46' А. Максименко 51' Д. Борисов 90' Д. Бекоев 90+1' С. Бурдаков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск-2 - Зенит
Завершен
ГОЛ! 5:0! Степан Бурдаков
Пас отдал Владимир Цапурин
90' +1
ГОЛ! 4:0! Давид Бекоев
Пас отдал Григорий Аванесян
90'
Замена
Давид Бекоев ️️️️➡️️ Александр Максименко
85'
83'
Замена
Глеб Гейкин ️️️️➡️️ Александр Дементьев
Замена
Никита Долин ️️️️➡️️ Артур Копылов
68'
67'
Замена
Дмитрий Битель ️️️️➡️️ Денис Скрыпников
67'
Замена
Олег Саринов ️️️️➡️️ Никита Колесин
67'
Замена
Максим Попцов ️️️️➡️️ Евгений Егоров
Замена
Григорий Аванесян ️️️️➡️️ Нуртилек Сулайманов
67'
Замена
Аслан Гояев ️️️️➡️️ Даниил Борисов
58'
Замена
Андрей Путилов ️️️️➡️️ Роман Прищепов
58'
Желтая карточка
Артур Копылов
53'
ГОЛ! 3:0! Даниил Борисов
Пас отдал Нуртилек Сулайманов
51'
46'
Замена
Александр Кухарчук ️️️️➡️️ Артем Серебряков
ГОЛ! 2:0! Александр Максименко
Пас отдал Максим Улезко
46'
Желтая карточка
Николай Кураленя
45' +2
Желтая карточка
Нуртилек Сулайманов
44'
33'
Желтая карточка
Денис Скрыпников
ГОЛ! 1:0! Максим Улезко
Пас отдал Степан Бурдаков
32'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск-2
75
Владимир Цапурин
ВР
40
Роман Прищепов
ЛЗ
63
Даниил Борисов
ЛЗ
67
Николай Кураленя
ЛЗ
79
Денис Першин
ПЗ
87
Артур Копылов
ПЗ
72
Даниил Калмыков
ПЗ
96
Александр Максименко
ЛП
95
Максим Улезко
ЦП
34
Нуртилек Сулайманов
ПП
23
Степан Бурдаков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Зенит
63
Илья Горунов
ВР
69
Ярослав Теречев
ЛЗ
20
Александр Дементьев
ЛЗ
10
Денис Скрыпников
ЛЗ
23
Артем Кулаковский
ПЗ
21
Александр Везиков
ПЗ
77
Павел Макаров
ПЗ
17
Евгений Егоров
ЛП
74
Артем Серебряков
ПП
11
Никита Колесин
ЦФ
71
Александр Родионов
ЦФ
Главный тренер
Павел Зубов
СКА-Хабаровск-2
97
Владислав Зых
ЦЗ
22
Андрей Путилов
ЦЗ
24
Никита Долин
ЦЗ
66
Давид Бекоев
ЦЗ
85
Григорий Аванесян
ЦЗ
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
69
Валентин Мокров
ЦЗ
27
Аслан Гояев
ЦЗ
52
Владимир Быков
ЦЗ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
Зенит
1
Тимур Зайнуллин
ЦЗ
3
Глеб Гейкин
ЦЗ
6
Дмитрий Битель
ЦЗ
79
Александр Кухарчук
ЦЗ
27
Elkhan Shamsudinov
ЦЗ
38
Максим Попцов
ЦЗ
25
Олег Саринов
ЦЗ
3-2-3-1
75
Цапурин
87
Копылов
40
Прищепов
63
Борисов
67
Кураленя
72
Калмыков
96
Максименко
95
Улезко
34
Сулайманов
23
Бурдаков
3-2-2-2
63
Горунов
21
Везиков
69
Теречев
20
Дементьев
77
Макаров
10
Скрыпников
74
Серебряков
17
Егоров
71
Родионов
11
Колесин
40
Прищепов
22
Путилов
22
Путилов
40
Прищепов
87
Копылов
24
Долин
24
Долин
87
Копылов
96
Максименко
66
Бекоев
66
Бекоев
96
Максименко
34
Сулайманов
85
Аванесян
85
Аванесян
34
Сулайманов
63
Борисов
27
Гояев
27
Гояев
63
Борисов
20
Дементьев
3
Гейкин
3
Гейкин
20
Дементьев
10
Скрыпников
6
Битель
6
Битель
10
Скрыпников
74
Серебряков
79
Кухарчук
79
Кухарчук
74
Серебряков
17
Егоров
38
Попцов
38
Попцов
17
Егоров
11
Колесин
25
Саринов
25
Саринов
11
Колесин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск-2
Зенит
97
Владислав Зых
ЦЗ
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
69
Валентин Мокров
ЦЗ
52
Владимир Быков
ЦЗ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
1
Тимур Зайнуллин
ЦЗ
27
Elkhan Shamsudinov
ЦЗ
Главный тренер
Павел Зубов
Остались в запасе
97
Владислав Зых
ЦЗ
24
Василий Пилюгин
ЦЗ
69
Валентин Мокров
ЦЗ
52
Владимир Быков
ЦЗ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
Остались в запасе
1
Тимур Зайнуллин
ЦЗ
27
Elkhan Shamsudinov
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Павел Зубов
Статистика матча СКА-Хабаровск-2 - Зенит
3
1
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
16
4
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
5
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск-2
Зенит
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
«Зенит Пенза» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.09.09 08:42
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Знамя Труда»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 15:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «СКА-Хабаровск-2»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:37
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Зенит Пенза» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.09.09 08:42
«Зенит Пенза» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.20
2025.08.19 18:41
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
2025.07.22 13:30
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
2025.07.08 08:00
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
СКА-Хабаровск-2
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Квант
1 : 3
20.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Зенит
2 : 3
13.06.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+