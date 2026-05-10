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Волгарь - Велес: обзор матча 10 мая 2026

Волгарь
10.05.2026, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
0 : 0
Завершен
Велес
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Волгарь - Велес
Завершен
84'
Желтая карточка
Михаил Рыбалко
81'
Замена
Артем Быковский ️️️️➡️️ Захар Тарасенко
81'
Замена
Марат Ковальков ️️️️➡️️ Кирилл Скворцов
Желтая карточка
Алексей Павлишин
74'
71'
Замена
Ишхан Гелоян ️️️️➡️️ Егор Сысоев
Замена
Владислав Адаев ️️️️➡️️ Дмитрий Лесников
68'
Замена
Олег Дмитриев ️️️️➡️️ Вячеслав Кротов
68'
Замена
Илья Зуев ️️️️➡️️ Дмитрий Иванов
63'
Желтая карточка
Кирилл Колесниченко
51'
Желтая карточка
Юрий Петровский
47'
46'
Замена
Иван Никин ️️️️➡️️ Ислам Меликов
Желтая карточка
Егор Прошкин
45'
39'
Желтая карточка
Ислам Меликов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
7
Алексей Павлишин
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
67
Кирилл Волков
ЛЗ
23
Юрий Петровский
ПЗ
13
Дмитрий Иванов
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ПЗ
17
Дмитрий Лесников
ЛП
9
Кирилл Колесниченко
ЦП
91
Александр Помалюк
ПП
57
Вячеслав Кротов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Велес
1
Расул Мицаев
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
23
Кирилл Скворцов
ЛЗ
35
Ислам Меликов
ЛЗ
5
Артур Колосков
ПЗ
80
Михаил Рыбалко
ПЗ
54
Кирилл Кистенев
ПЗ
20
Егор Сысоев
ЛП
97
Александр Шубин
ЦП
77
Олег Смирнов
ПП
8
Захар Тарасенко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Волгарь
9
Владислав Адаев
ЦЗ
25
Магомед Насибов
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
97
Артем Юран
ЦЗ
7
Ибрагим Умаров
ЦЗ
5
Михаил Стрельник
ЦЗ
26
Данил Пелих
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
Велес
92
Павел Попов
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
14
Ионафан Сапожников
ЦЗ
87
Иван Никин
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
18
Владислав Волков
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
3-2-3-1
1
Ямпольский
13
Иванов
7
Павлишин
28
Прошкин
67
Волков
20
Полубояринов
17
Лесников
9
Колесниченко
91
Помалюк
57
Кротов
3-2-3-1
1
Мицаев
80
Рыбалко
18
Сергеев
23
Скворцов
54
Кистенев
35
Меликов
77
Смирнов
97
Шубин
20
Сысоев
8
Тарасенко
17
Лесников
9
Адаев
9
Адаев
17
Лесников
57
Кротов
34
Дмитриев
34
Дмитриев
57
Кротов
13
Иванов
58
Зуев
58
Зуев
13
Иванов
8
Тарасенко
93
Быковский
93
Быковский
8
Тарасенко
35
Меликов
87
Никин
87
Никин
35
Меликов
20
Сысоев
10
Гелоян
10
Гелоян
20
Сысоев
23
Скворцов
88
Ковальков
88
Ковальков
23
Скворцов
Остались в запасе
Волгарь
Велес
25
Магомед Насибов
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
97
Артем Юран
ЦЗ
7
Ибрагим Умаров
ЦЗ
5
Михаил Стрельник
ЦЗ
26
Данил Пелих
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
92
Павел Попов
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦЗ
14
Ионафан Сапожников
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
18
Владислав Волков
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
25
Магомед Насибов
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
97
Артем Юран
ЦЗ
7
Ибрагим Умаров
ЦЗ
5
Михаил Стрельник
ЦЗ
26
Данил Пелих
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
Остались в запасе
92
Павел Попов
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦЗ
14
Ионафан Сапожников
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
18
Владислав Волков
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Волгарь - Велес
4
2
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
18
11
Офсайды
4
1
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Информация о матче
Стадион:
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Новости команд
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Велес
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1
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24 июня
1
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6 июля
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3 июля
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2 июля
1
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
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24 июня
1
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21 июня
2
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18 июня
2
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1
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1 : 1
13.06.2026
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1 : 0
07.06.2026
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1 : 1
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Велес
1 : 1
13.06.2026
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