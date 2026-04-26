Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Машук-КМВ - Волгарь: обзор матча 26 апреля 2026

Машук-КМВ
26.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
2 : 0
Завершен
Волгарь
17' И. Селеменев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Машук-КМВ - Волгарь
Завершен
58'
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Лесников
58'
Замена
️️️️➡️️ Владислав Морозов
58'
Замена
️️️️➡️️ Алексей Павлишин
Желтая карточка
Магомед Абакаров
49'
38'
Желтая карточка
Алексей Павлишин
ГОЛ! 1:0! Иван Селеменев
Пас отдал Астемир Абазов
17'
Желтая карточка
Чингиз Магомадов
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
3
Руслан Хагур
ЛЗ
4
Рустам Мачилов
ПЗ
95
Чингиз Магомадов
ПЗ
88
Николай Косерик
ЛП
18
Даниил Борисов
ЛП
8
Егор Сайгушев
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПП
7
Севада Торосян
ПП
11
Анзор Хутов
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Волгарь
45
Всеволод Ермаков
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
5
Михаил Стрельник
ЛЗ
67
Кирилл Волков
ЛЗ
23
Юрий Петровский
ПЗ
58
Илья Зуев
ПЗ
97
Артем Юран
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЛП
25
Магомед Насибов
ПП
7
Ибрагим Умаров
ЦФ
57
Вячеслав Кротов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Машук-КМВ
51
Егор Плотников
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
55
Вадим Конюхов
ЦЗ
33
Андрей Домоцев
ЛП
13
Александр Бутенко
ЛП
99
Линар Шарифуллин
ПП
9
Магомед Абакаров
ПП
19
Иван Селеменев
ЦФ
Волгарь
7
Алексей Павлишин
ЛЗ
26
Данил Пелих
ЦЗ
1
Владислав Ямпольский
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
ПЗ
17
Дмитрий Лесников
ЛП
91
Александр Помалюк
ПП
9
Владислав Морозов
ЦФ
4-5-1
86
Шайхутдинов
3
Хагур
4
Мачилов
23
Абазов
95
Магомадов
18
Борисов
7
Фаттахов
88
Косерик
8
Сайгушев
7
Торосян
11
Хутов
3-2-2-2
45
Ермаков
58
Зуев
28
Прошкин
5
Стрельник
97
Юран
67
Волков
25
Насибов
20
Полубояринов
57
Кротов
7
Умаров
7
Павлишин
7
Павлишин
17
Лесников
17
Лесников
9
Морозов
9
Морозов
Остались в запасе
Машук-КМВ
Волгарь
51
Егор Плотников
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
55
Вадим Конюхов
ЦЗ
33
Андрей Домоцев
ЛП
13
Александр Бутенко
ЛП
99
Линар Шарифуллин
ПП
9
Магомед Абакаров
ПП
19
Иван Селеменев
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
26
Данил Пелих
ЦЗ
1
Владислав Ямпольский
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
ПЗ
91
Александр Помалюк
ПП
Главный тренер
Юрий Юхневич
Остались в запасе
51
Егор Плотников
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
55
Вадим Конюхов
ЦЗ
33
Андрей Домоцев
ЛП
13
Александр Бутенко
ЛП
99
Линар Шарифуллин
ПП
9
Магомед Абакаров
ПП
19
Иван Селеменев
ЦФ
Остались в запасе
26
Данил Пелих
ЦЗ
1
Владислав Ямпольский
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
ПЗ
91
Александр Помалюк
ПП
Главный тренер
Артур Садиров
Главный тренер
Юрий Юхневич
Статистика матча Машук-КМВ - Волгарь
2
1
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
16
15
Офсайды
3
1
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
0
4
Информация о матче
Главный судья:
D. Tsurkov
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Машук-КМВ
Волгарь
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
«Волгарь» продлил контракт с голеадором сборной России
2 июля
1
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Колыванов: «Месси играет как 20-летний мальчишка»
24 июня
1
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72
6 июня
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
«Волгарь» продлил контракт с голеадором сборной России
2 июля
1
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Колыванов: «Месси играет как 20-летний мальчишка»
24 июня
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Машук-КМВ
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+