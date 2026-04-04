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Текстильщик - Велес: обзор матча 04 апреля 2026

Текстильщик
04.04.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
0 : 1
Завершен
Велес
56' З. Тарасенко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Велес
Завершен
90' +1
Замена
Марат Ковальков ️️️️➡️️ Кирилл Скворцов
88'
Желтая карточка
Артур Колосков
Замена
Никита Козловский ️️️️➡️️ Муслим Бамматгереев
85'
Замена
️️️️➡️️ Матвей Ужгин
81'
Замена
Евгений Татаринов ️️️️➡️️ Тимур Мелекесцев
81'
77'
Замена
️️️️➡️️ Захар Тарасенко
68'
Замена
️️️️➡️️ Егор Сысоев
68'
Замена
Михаил Рыбалко ️️️️➡️️ Владислав Галкин
Замена
️️️️➡️️ Максим Поляков
63'
56'
ГОЛ! 0:1! Захар Тарасенко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
51
Александр Рябинкин
ВР
22
Матвей Ужгин
ЛЗ
26
Илья Клементьев
ЛЗ
56
Виктор Демьянов
ЛЗ
69
Данил Аносов
ПЗ
5
Андрей Евдокимов
ПЗ
21
Андрей Хитяев
ПЗ
7
Муслим Бамматгереев
ЛП
18
Владислав Тюрин
ЦП
33
Максим Поляков
ПП
11
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Велес
1
Расул Мицаев
ВР
18
Владислав Волков
ЛЗ
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
54
Кирилл Кистенев
ЛЗ
23
Кирилл Скворцов
ПЗ
5
Артур Колосков
ПЗ
22
Юрий Завезен
ПЗ
97
Александр Шубин
ЛП
20
Егор Сысоев
ЦП
90
Владислав Галкин
ПП
8
Захар Тарасенко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Текстильщик
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
99
Евгений Татаринов
ЦЗ
79
Дмитрий Кудрык
ЦЗ
55
Богдан Рогочий
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
12
Николай Бочко
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
17
Никита Козловский
ЦЗ
Велес
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
14
Ионафан Сапожников
ЦЗ
77
Олег Смирнов
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
87
Иван Никин
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
3-2-3-1
51
Рябинкин
5
Евдокимов
22
Ужгин
26
Клементьев
56
Демьянов
21
Хитяев
7
Бамматгереев
18
Тюрин
33
Поляков
11
Мелекесцев
3-2-3-1
1
Мицаев
5
Колосков
18
Волков
18
Сергеев
22
Завезен
54
Кистенев
90
Галкин
20
Сысоев
97
Шубин
8
Тарасенко
11
Мелекесцев
99
Татаринов
99
Татаринов
11
Мелекесцев
7
Бамматгереев
17
Козловский
17
Козловский
7
Бамматгереев
Шубин
9
Гираев
9
Гираев
Шубин
90
Галкин
80
Рыбалко
80
Рыбалко
90
Галкин
23
Скворцов
88
Ковальков
88
Ковальков
23
Скворцов
Остались в запасе
Текстильщик
Велес
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
79
Дмитрий Кудрык
ЦЗ
55
Богдан Рогочий
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
12
Николай Бочко
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
14
Ионафан Сапожников
ЦЗ
77
Олег Смирнов
ЦЗ
87
Иван Никин
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
10
Дмитрий Белоусов
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
79
Дмитрий Кудрык
ЦЗ
55
Богдан Рогочий
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
12
Николай Бочко
ЦЗ
98
Федор Фенин
ЦЗ
Остались в запасе
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
14
Ионафан Сапожников
ЦЗ
77
Олег Смирнов
ЦЗ
87
Иван Никин
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Текстильщик - Велес
4
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
7
5
Нарушения
16
14
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Информация о матче
Стадион:
Текстильщик
Новости команд
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Текстильщик
Велес
Определился последний участник нового сезона Первой лиги
21 июня
2
Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
«Балтика» может усилиться лучшим бомбардиром Второй лиги
16 июня
3
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
Определился еще один новичок сезона Первой лиги
13 июня
«Балтика» может усилиться лучшим бомбардиром Второй лиги
16 июня
3
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9 июня
5
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21 июня
2
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18 июня
2
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2 : 0
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1 : 1
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Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
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0 : 2
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4 : 1
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1 : 1
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