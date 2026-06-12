13 июня 2026 года в рамках 18-го тура России Второй лиги А встретятся «Велес» и «Ленинградец».

«Велес»

Московский «Велес» занимает первую строчку в турнирной таблице (33 очка). Команда не проигрывает в десяти из двенадцати последних домашних матчей, что свидетельствует о еe силе на своeм поле. Однако в последнее время «Велес» испытывает проблемы в обороне: клуб пропускает в четырeх последних матчах. В атаке хозяева действуют скромно – 0.80 гола в среднем за пять игр (четыре гола в пяти встречах). В прошлом туре последовало минимальное поражение от «Машука-КМВ» (0:1). При этом в личных встречах с «Ленинградцем» «Велес» забивает в пяти последних матчах.

«Ленинградец»

Ленинградский клуб также набрал 33 очка и делит первое место с «Велесом». Команда демонстрирует более результативную игру в атаке: 1.20 гола в среднем за пять матчей (шесть голов в пяти играх). Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом туре была одержана победа над «Торпедо Миасс» (3:1). История встреч складывается в пользу гостей: «Ленинградец» не проигрывает «Велесу» в семи из девяти последних очных матчей и забивает в четырeх последних.

Факты о командах

«Велес»

1-е место, 33 очка, лучший бомбардир: Александр Шубин (8)

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.20 пропущено

Не проигрывают дома в 10 из 12 матчей

Пропускают в 4 последних матчах

«Ленинградец»

1-е место, 33 очка, лучший бомбардир: Максим Бачинский (10)

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено

Не проигрывают «Велесу» в 7 из 9 последних встреч

Забивают «Велесу» в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Велес» – «Ленинградец»

Встречаются прямые конкуренты за лидерство с практически равными показателями. «Велес» силeн дома, но его оборона в последнее время нестабильна. «Ленинградец» имеет психологическое преимущество за счeт положительной истории личных встреч и более острой атаки. Вероятно, обмен голами, а гости победят.

Рекомендованные ставки