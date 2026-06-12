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«Велес» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.75

12 июня 2026 8:10
Велес - Ленинградец
13 июн. 2026, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
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3.75
Победа «Ленинградца»
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13 июня 2026 года в рамках 18-го тура России Второй лиги А встретятся «Велес» и «Ленинградец».

«Велес»

Московский «Велес» занимает первую строчку в турнирной таблице (33 очка). Команда не проигрывает в десяти из двенадцати последних домашних матчей, что свидетельствует о еe силе на своeм поле. Однако в последнее время «Велес» испытывает проблемы в обороне: клуб пропускает в четырeх последних матчах. В атаке хозяева действуют скромно – 0.80 гола в среднем за пять игр (четыре гола в пяти встречах). В прошлом туре последовало минимальное поражение от «Машука-КМВ» (0:1). При этом в личных встречах с «Ленинградцем» «Велес» забивает в пяти последних матчах.

«Ленинградец»

Ленинградский клуб также набрал 33 очка и делит первое место с «Велесом». Команда демонстрирует более результативную игру в атаке: 1.20 гола в среднем за пять матчей (шесть голов в пяти играх). Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом туре была одержана победа над «Торпедо Миасс» (3:1). История встреч складывается в пользу гостей: «Ленинградец» не проигрывает «Велесу» в семи из девяти последних очных матчей и забивает в четырeх последних.

Факты о командах

«Велес»

  • 1-е место, 33 очка, лучший бомбардир: Александр Шубин (8)
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 1.20 пропущено
  • Не проигрывают дома в 10 из 12 матчей
  • Пропускают в 4 последних матчах

«Ленинградец»

  • 1-е место, 33 очка, лучший бомбардир: Максим Бачинский (10)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено
  • Не проигрывают «Велесу» в 7 из 9 последних встреч
  • Забивают «Велесу» в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Велес» – «Ленинградец»

Встречаются прямые конкуренты за лидерство с практически равными показателями. «Велес» силeн дома, но его оборона в последнее время нестабильна. «Ленинградец» имеет психологическое преимущество за счeт положительной истории личных встреч и более острой атаки. Вероятно, обмен голами, а гости победят.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ленинградца» – коэффициент 3.75
  • Обе забьют – да

3.75
Победа «Ленинградца»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Ленинградец Велес
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