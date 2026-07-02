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Австралия – Египет: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

02 июля 2026 9:30
Австралия - Египет
03 июл. 2026, пятница 21:00 | Чемпионат мира, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа Египта
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Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Австралией и Египтом пройдет 3 июля 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум». Австралийцы вышли из группы со второго места, сыграв вничью с Парагваем и уступив США, но их атака выглядит крайне бледно – всего три гола в пяти последних матчах. Египет также занял второе место в группе, не проиграв ни одного матча и сыграв вничью с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном, и демонстрирует стабильную результативность – забивает в трех последних матчах на турнире. Сможет ли австралийская защита, пропускающая менее гола за игру, сдержать египетскую атаку, или Египет продолжит свою беспроигрышную серию и пройдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Австралии подходит к игре с невыразительной статистикой: три гола в пяти последних матчах (в среднем 0,6 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда сыграла вничью с Парагваем (0:0) в последнем туре, а также уступила США (0:2) и обыграла Турцию (2:0) на групповом этапе. Австралийцы действуют организованно в обороне, но их атака практически не работает – они редко создают моменты и еще реже реализуют их. В очных встречах с Египтом австралийцы уступают – в 2010 году египтяне разгромили их 3:0, что создает дополнительное психологическое давление.

Египет подходит к игре с более сбалансированными показателями: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда не проигрывает в трех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них, а на групповом этапе сыграла вничью с Бельгией (1:1), обыграла Новую Зеландию (3:1) и сыграла вничью с Ираном (1:1). Египтяне действуют организованно в атаке и умеют использовать свои моменты, а их оборона достаточно надежна. В очных встречах с Австралией египтяне имеют победу, что дает им уверенность.

Итоговый вывод: Египет имеет преимущество в атакующей мощи и стабильности, тогда как Австралия уступает в результативности и не показывает достаточной эффективности. Учитывая разницу в классе и историю личных встреч, победа Египта выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Египта.

Форма и история личных встреч

Австралия испытывает серьезные проблемы в атаке, забивая всего 0,6 гола в среднем за последние пять матчей, тогда как Египет стабильно забивает и не проигрывает на турнире. В очных встречах преимущество на стороне Египта, что дает ему дополнительный психологический бонус. Учитывая текущую форму и класс команд, египтяне выглядят фаворитами.

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
1
Забитых мячей
4
0.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  1:1
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Товарищеские матчи. Сборные,
Египет
3 : 0
17.11.2010
Австралия

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
18
Патрик Бич
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Джордан Бос
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
25
Лукас Херрингтон
ЦЗ
8
Конор Меткалф
ОП
13
Эйден О'Нил
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
20
Кристиан Вольпато
АП
17
Нестори Иранкунда
ЛВ
Главный тренер
Тони Попович
Египет
23
Уфа Шобейр
ВР
3
Мохамед Хани
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
14
Хамди Фатхи
ОП
19
Марван Атея
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
11
Мостафа Зико
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
12
Пол Иццо
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
6
Джейсон Гериа
ПЗ
15
Кай Труин
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
24
Пол Окон-Энгстлер
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
23
Нишан Велупиллай
ЛФ
26
Тете Йенги
ЦФ
9
Мохамед Туре
ЦФ
Египет
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
21
Махмуд Сабер
АП
7
Трезеге
ЛВ
20
Ибрахим Адель
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
25
Зизо
ПВ
9
Хамза Абделькарим
ЦФ
3-3-2-2
18
Бич
3
Циркати
19
Суттар
25
Херрингтон
5
Бос
8
Меткалф
16
Бехич
13
О'Нил
22
Ирвин
17
Иранкунда
20
Вольпато
4-2-1-2-1
23
Шобейр
5
Рабия
2
Ибрахим
15
Хафез
3
Хани
14
Фатхи
19
Атея
8
Ашур
10
Салах
11
Зико
22
Мармуш
18
Бич
1
Райан
1
Райан
18
Бич
5
Бос
15
Труин
15
Труин
5
Бос
13
О'Нил
24
Окон-Энгстлер
24
Окон-Энгстлер
13
О'Нил
8
Меткалф
11
Мабиль
11
Мабиль
8
Меткалф
20
Вольпато
10
Хрустич
10
Хрустич
20
Вольпато
17
Иранкунда
9
Туре
9
Туре
17
Иранкунда
14
Фатхи
4
Абдельмагид
4
Абдельмагид
14
Фатхи
19
Атея
21
Сабер
21
Сабер
19
Атея
15
Хафез
7
Трезеге
7
Трезеге
15
Хафез
11
Зико
12
Хассан
12
Хассан
11
Зико
22
Мармуш
9
Абделькарим
9
Абделькарим
22
Мармуш
Остались в запасе
Австралия
Египет
12
Пол Иццо
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
6
Джейсон Гериа
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
23
Нишан Велупиллай
ЛФ
26
Тете Йенги
ЦФ
Главный тренер
Тони Попович
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
25
Зизо
ПВ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Остались в запасе
12
Пол Иццо
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
6
Джейсон Гериа
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
23
Нишан Велупиллай
ЛФ
26
Тете Йенги
ЦФ
Остались в запасе
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
25
Зизо
ПВ
Главный тренер
Тони Попович
Главный тренер
Хоссам Хассан

Прогноз на победителя

Египет имеет более сбалансированную игру и стабильную результативность, тогда как Австралия не может наладить атаку и редко забивает. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Египта с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Египта с коэффициентом 2,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Австралией и Египтом состоится 3 июля 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Австралия – Египет: смотреть онлайн

2.50
Победа Египта
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
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