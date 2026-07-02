Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Австралией и Египтом пройдет 3 июля 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум». Австралийцы вышли из группы со второго места, сыграв вничью с Парагваем и уступив США, но их атака выглядит крайне бледно – всего три гола в пяти последних матчах. Египет также занял второе место в группе, не проиграв ни одного матча и сыграв вничью с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном, и демонстрирует стабильную результативность – забивает в трех последних матчах на турнире. Сможет ли австралийская защита, пропускающая менее гола за игру, сдержать египетскую атаку, или Египет продолжит свою беспроигрышную серию и пройдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Австралии подходит к игре с невыразительной статистикой: три гола в пяти последних матчах (в среднем 0,6 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда сыграла вничью с Парагваем (0:0) в последнем туре, а также уступила США (0:2) и обыграла Турцию (2:0) на групповом этапе. Австралийцы действуют организованно в обороне, но их атака практически не работает – они редко создают моменты и еще реже реализуют их. В очных встречах с Египтом австралийцы уступают – в 2010 году египтяне разгромили их 3:0, что создает дополнительное психологическое давление.

Египет подходит к игре с более сбалансированными показателями: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда не проигрывает в трех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них, а на групповом этапе сыграла вничью с Бельгией (1:1), обыграла Новую Зеландию (3:1) и сыграла вничью с Ираном (1:1). Египтяне действуют организованно в атаке и умеют использовать свои моменты, а их оборона достаточно надежна. В очных встречах с Австралией египтяне имеют победу, что дает им уверенность.

Итоговый вывод: Египет имеет преимущество в атакующей мощи и стабильности, тогда как Австралия уступает в результативности и не показывает достаточной эффективности. Учитывая разницу в классе и историю личных встреч, победа Египта выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Египта.

Форма и история личных встреч

Австралия испытывает серьезные проблемы в атаке, забивая всего 0,6 гола в среднем за последние пять матчей, тогда как Египет стабильно забивает и не проигрывает на турнире. В очных встречах преимущество на стороне Египта, что дает ему дополнительный психологический бонус. Учитывая текущую форму и класс команд, египтяне выглядят фаворитами.

Прогноз на победителя

Египет имеет более сбалансированную игру и стабильную результативность, тогда как Австралия не может наладить атаку и редко забивает. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Египта с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Египта с коэффициентом 2,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Австралией и Египтом состоится 3 июля 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».