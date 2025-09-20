21 сентября в Омске на стадионе «Красная звезда» состоится матч десятого тура Второй лиги А, где местный «Иртыш» примет «Родину-2». Обе команды идут рядом в турнирной таблице, но находятся в разном эмоциональном состоянии: хозяева держатся в верхней тройке, а гости переживают серию неудач.

«Иртыш»

Хозяева поля занимают третью строчку с 13 очками после девяти туров. Команда не выигрывает три матча подряд, но при этом в каждом из них забивала. В последних пяти встречах «Иртыш» отличился трижды и пропустил всего два мяча, что говорит о надeжной обороне. Средний показатель забитых мячей – 0.60 за игру, а пропущенных – лишь 0.40. При этом проблемой остаeтся низкая реализация: команда часто создаeт моменты, но не всегда доводит их до гола. Победа над «Авангардом» (3:1) показала, что при грамотной игре в атаке «Иртыш» способен на результат.

«Родина-2»

Молодeжный состав «Родины» находится в кризисе. После девяти туров у команды 12 очков и пятое место, но серия без побед насчитывает уже пять матчей. В атаке наблюдается полный спад: ни одного забитого мяча за последние пять игр, хотя ранее команда регулярно поражала ворота соперников. При этом оборона тоже даeт сбои: 7 пропущенных мячей в последних встречах и средний показатель 1.40 за игру. Важный фактор – психологическое давление: футболисты не могут прервать безголевую серию, что сказывается на уверенности и результатах.

Факты о командах

«Иртыш»

3 матча без побед

3 гола и 2 пропущенных за последние 5 игр

В среднем: 0.60 забито и 0.40 пропущено за игру

Забивает в 3 последних матчах подряд

Не выигрывает, но удерживается в тройке лидеров

«Родина-2»

5 матчей без побед

0 забитых голов за 5 последних игр

В среднем: 0.00 забито и 1.40 пропущено за игру

Пропустила 7 мячей за последние 5 встреч

Имеет 12 очков и идeт на 5-м месте

Прогноз на матч «Иртыш» – «Родина-2»

Хозяева подходят к матчу в более стабильной форме, особенно в плане игры в обороне. «Иртыш» мало пропускает и способен воспользоваться проблемами соперника в атаке. «Родина-2» переживает серьeзный спад и не забивает уже пять матчей подряд, при этом оборона регулярно допускает ошибки. В такой ситуации логично ожидать осторожную игру хозяев с акцентом на реализацию своих моментов. «Иртыш» выглядит фаворитом за счeт большей надeжности и мотивации укрепиться в зоне лидеров.

