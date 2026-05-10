Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Машук-КМВ - Торпедо Миасс: обзор матча 10 мая 2026

Машук-КМВ
10.05.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо Миасс
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Машук-КМВ - Торпедо Миасс
Завершен
90' +1
Замена
Александр Балахонов ️️️️➡️️ Даниил Горовых
88'
Желтая карточка
Виталий Цикишев
Замена
Замбек Никаев ️️️️➡️️ Андрей Домоцев
87'
Замена
Ленар Фаттахов ️️️️➡️️ Александр Бутенко
87'
75'
Замена
Владимир Попов ️️️️➡️️ Денис Рубанов
75'
Замена
Виталий Цикишев ️️️️➡️️ Денис Файзуллин
Замена
Анзор Хутов ️️️️➡️️ Магомед Абакаров
71'
Замена
Севада Торосян ️️️️➡️️ Вадим Конюхов
70'
68'
Замена
Денис Замятин ️️️️➡️️ Иван Котельников
68'
Замена
Никита Фадеев ️️️️➡️️ Максим Тарасов
Желтая карточка
Иван Селеменев
67'
Желтая карточка
Руслан Хагур
41'
41'
Желтая карточка
Роман Ткачук
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
4
Рустам Мачилов
ЛЗ
3
Руслан Хагур
ЛЗ
8
Егор Сайгушев
ЛЗ
55
Вадим Конюхов
ПЗ
95
Чингиз Магомадов
ПЗ
99
Линар Шарифуллин
ПЗ
19
Иван Селеменев
ЛП
13
Александр Бутенко
ЦП
33
Андрей Домоцев
ПП
9
Магомед Абакаров
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
4
Никита Бакшеев
ЛЗ
61
Семен Столбов
ЛЗ
67
Роман Ткачук
ПЗ
5
Евгений Лопатько
ПЗ
27
Даниил Горовых
ЛП
46
Максим Тарасов
ЛП
22
Дмитрий Кузьмин
ЦП
17
Иван Котельников
ПП
50
Денис Файзуллин
ПП
21
Денис Рубанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Машук-КМВ
7
Севада Торосян
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
11
Анзор Хутов
ЦЗ
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
7
Ленар Фаттахов
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
23
Астемир Абазов
ЦЗ
88
Николай Косерик
ЦЗ
22
Олег Суворов
ЦЗ
51
Егор Плотников
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
Торпедо Миасс
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
19
Виталий Цикишев
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
10
Никита Фадеев
ЦЗ
7
Денис Замятин
ЦЗ
44
Владимир Попов
ЦЗ
3-2-3-1
86
Шайхутдинов
95
Магомадов
4
Мачилов
3
Хагур
8
Сайгушев
99
Шарифуллин
19
Селеменев
13
Бутенко
33
Домоцев
9
Абакаров
4-5-1
27
Ковалев
5
Лопатько
67
Ткачук
4
Бакшеев
61
Столбов
50
Файзуллин
17
Котельников
27
Горовых
22
Кузьмин
46
Тарасов
21
Рубанов
55
Конюхов
7
Торосян
7
Торосян
55
Конюхов
33
Домоцев
26
Никаев
26
Никаев
33
Домоцев
9
Абакаров
11
Хутов
11
Хутов
9
Абакаров
13
Бутенко
7
Фаттахов
7
Фаттахов
13
Бутенко
50
Файзуллин
19
Цикишев
19
Цикишев
50
Файзуллин
27
Горовых
2
Балахонов
2
Балахонов
27
Горовых
46
Тарасов
10
Фадеев
10
Фадеев
46
Тарасов
17
Котельников
7
Замятин
7
Замятин
17
Котельников
21
Рубанов
44
Попов
44
Попов
21
Рубанов
Остались в запасе
Машук-КМВ
Торпедо Миасс
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
23
Астемир Абазов
ЦЗ
88
Николай Косерик
ЦЗ
22
Олег Суворов
ЦЗ
51
Егор Плотников
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
Остались в запасе
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
23
Астемир Абазов
ЦЗ
88
Николай Косерик
ЦЗ
22
Олег Суворов
ЦЗ
51
Егор Плотников
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
Главный тренер
Владимир Федоров
Статистика матча Машук-КМВ - Торпедо Миасс
2
2
Всего ударов по воротам
12
2
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
85
15
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
18
20
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
4
1
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Машук-КМВ
Торпедо Миасс
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72
6 июня
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72
6 июня
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая
«Текстильщик» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.52
7 апреля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Машук-КМВ
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+