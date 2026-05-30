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«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85

30 мая 2026 8:54
Машук-КМВ - Сибирь
31 мая 2026, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
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1.85
Тотал голов меньше 2.5
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31 мая в 16-м туре России Второй лиги А встретятся «Машук-КМВ» (4-е место, 30 очков) и лидер турнира «Сибирь» (1-е место, 28 очков). Это битва двух грандов: обе команды в отличной форме, обе не проигрывают в последних 5-7 матчах, обе атакуют с фантастической эффективностью – по 2.20 гола за игру за последние 5 встреч. Атака против атаки. Кто окажется сильнее в этой перестрелке?

«Машук-КМВ»

Пятигорцы на ходу: 5 матчей без поражений, за последние 5 игр наколотили 11 голов (2.20 в среднем). Оборона шикарная – всего 2 пропущенных за 5 матчей (0.40 в среднем). В прошлом туре уверенная победа над «Иртышом» (2:0). Лучший бомбардир Иван Селеменев (6 голов) находится в отличной форме. Команда забивает в 3 последних матчах, а дома превращается в монстра. В личных встречах с «Сибирью» у «Машука» тоже порядок: забивает в 3 последних матчах против этого соперника.

«Сибирь»

Новосибирцы возглавляют таблицу и демонстрируют чемпионский характер. 7 матчей без поражений, забивают в 7 последних матчах подряд. Атака огненная – 11 голов за 5 матчей (2.20 в среднем). Оборона надeжнее некуда – всего 2 пропущенных за 5 игр (0.40 в среднем). Денис Покотыло (10 голов) – настоящий лидер и гроза защитников. В прошлом туре минимальная победа над «Велесом» (1:0), но до этого разгромили «Иртыш» (4:0) и «Ленинградец» (4:1). «Сибирь» едет в гости за тремя очками.

Факты о командах

«Машук-КМВ»

  • 4-е место, 30 очков, лучший бомбардир: Иван Селеменев (6)
  • За 5 матчей: 2.20 забито, 0.40 пропущено
  • 5 матчей без поражений
  • Забивает в 3 последних матчах

«Сибирь»

  • 1-е место, 28 очков, лучший бомбардир: Денис Покотыло (10)
  • За 5 матчей: 2.20 забито, 0.40 пропущено
  • 7 матчей без поражений
  • Забивает в 7 последних матчах

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Сибирь»

Две лучшие атаки лиги против двух лучших оборон. «Машук» и «Сибирь» – зеркальные отражения друг друга: обе забивают по 2.20, обе пропускают по 0.40. Это матч, где даже небольшое преимущество может стать решающим. История личных встреч на стороне хозяев – «Машук» выиграл 2 из 3 последних очных матчей. Но текущая форма «Сибири» внушает уважение. Скорее всего, нас ждeт равная борьба с минимальным количеством голов. Обе команды слишком хороши в обороне.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – да

1.85
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Сибирь Машук-КМВ
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