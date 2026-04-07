«Текстильщик» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.52

07 апреля 2026 10:32
Текстильщик - Торпедо Миасс
08 апр. 2026, среда 18:30 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
8 апреля в рамках 7-го тура российской Второй лиги А «Текстильщик» примет «Торпедо Миасс». Хозяева занимают 3-е место с 13 очками, гости также на 3-м месте в своей группе с 20 очками. «Текстильщик» находится в фантастической форме и является явным фаворитом.

«Текстильщик»

Хозяева находятся в великолепной форме. Команда не проигрывает в 10 последних матчах и в 12 последних в целом. В последних 5 играх «Текстильщик» забил 2.40 гола в среднем и пропустил 0.60. Атака мощная, оборона надeжна. Лучший бомбардир – Тимур Мелекесцев (9 голов в 24 матчах). В личных встречах с «Торпедо Миасс» «Текстильщик» не проигрывает (одна победа, одна ничья).

«Торпедо Миасс»

Гости подходят к матчу в непростой форме. В последних 5 играх «Торпедо Миасс» забил 0.80 гола в среднем и пропустил 1.20. Атака нестабильна. Лучший бомбардир – Денис Замятин (3 гола в 17 матчах). В личных встречах с «Текстильщиком» у гостей статистика негативная.

Факты о командах

«Текстильщик»

  • Не проигрывает в 12 последних матчах
  • В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 12 из 14 последних матчей
  • Атака мощная, оборона надeжна

«Торпедо Миасс»

  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Атака нестабильна
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в гостях
  • Не может выиграть у «Текстильщика» в личных встречах

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Торпедо Миасс»

«Текстильщик» является абсолютным фаворитом: команда не проигрывает 12 матчей подряд, имеет мощную атаку (2.40 гола за игру) и надeжную оборону (0.60 пропущенных). «Торпедо Миасс» – крепкий середняк, но против такого соперника у него практически нет шансов. Учитывая форму хозяев, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Текстильщика».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Текстильщика» – коэффициент 1.52
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Торпедо Миасс Текстильщик
