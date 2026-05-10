Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Калуга - Текстильщик: обзор матча 10 мая 2026

Калуга
10.05.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
0 : 2
Завершен
Текстильщик
30' М. Ужгин 88' Т. Мелекесцев (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Калуга - Текстильщик
Завершен
90'
Замена
Евгений Татаринов ️️️️➡️️ Тимур Мелекесцев
90'
Замена
Евгений Стешин ️️️️➡️️ Муслим Бамматгереев
88'
ГОЛ с пенальти! 0:2! Тимур Мелекесцев
Желтая карточка
Дауд Далиев
86'
69'
Замена
Роман Ермолин ️️️️➡️️ Федор Фенин
Замена
Никита Кузин ️️️️➡️️ Иван Осадчий
68'
68'
Замена
Виктор Демьянов ️️️️➡️️ Владимир Азаров
59'
Замена
Владислав Тюрин ️️️️➡️️ Никита Козловский
Желтая карточка
Егор Акимов
48'
Замена
Егор Акимов ️️️️➡️️ Илья Грищенко
46'
30'
ГОЛ! 0:1! Матвей Ужгин
Пас отдал Тимур Мелекесцев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
1
Ринат Шакеров
ВР
8
Дмитрий Югалдин
ЛЗ
4
Лев Иванушкин
ЛЗ
3
Иван Осадчий
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ПЗ
4
Алексей Полев
ПЗ
33
Дауд Далиев
ПЗ
32
Игорь Соколов
ЛП
10
Илья Грищенко
ЦП
14
Сергей Чибисов
ПП
17
Иван Матюшенко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Лосев
Текстильщик
51
Александр Рябинкин
ВР
5
Андрей Евдокимов
ЛЗ
55
Богдан Рогочий
ЛЗ
98
Федор Фенин
ЛЗ
22
Матвей Ужгин
ПЗ
26
Илья Клементьев
ПЗ
33
Максим Поляков
ПЗ
9
Владимир Азаров
ЛП
7
Муслим Бамматгереев
ЦП
17
Никита Козловский
ПП
11
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Калуга
19
Никита Кузин
ЛЗ
37
Владислав Коновалов
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
10
Илья Суханов
ЦЗ
47
Захар Кравцов
ЦЗ
10
Алексей Юсупходжаев
ЦЗ
96
Егор Акимов
ЦП
Текстильщик
69
Роман Ермолин
ЛЗ
19
Максим Носков
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
8
Денис Сабусов
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ЛП
76
Евгений Стешин
ЦП
18
Владислав Тюрин
ПП
99
Евгений Татаринов
ЦФ
3-2-3-1
1
Шакеров
4
Полев
8
Югалдин
4
Иванушкин
3
Осадчий
33
Далиев
32
Соколов
10
Грищенко
14
Чибисов
17
Матюшенко
3-2-3-1
51
Рябинкин
26
Клементьев
5
Евдокимов
55
Рогочий
33
Поляков
98
Фенин
17
Козловский
7
Бамматгереев
9
Азаров
11
Мелекесцев
3
Осадчий
19
Кузин
19
Кузин
3
Осадчий
10
Грищенко
96
Акимов
96
Акимов
10
Грищенко
98
Фенин
69
Ермолин
69
Ермолин
98
Фенин
9
Азаров
56
Демьянов
56
Демьянов
9
Азаров
7
Бамматгереев
76
Стешин
76
Стешин
7
Бамматгереев
17
Козловский
18
Тюрин
18
Тюрин
17
Козловский
11
Мелекесцев
99
Татаринов
99
Татаринов
11
Мелекесцев
Остались в запасе
Калуга
Текстильщик
37
Владислав Коновалов
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
10
Илья Суханов
ЦЗ
47
Захар Кравцов
ЦЗ
10
Алексей Юсупходжаев
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Лосев
19
Максим Носков
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
8
Денис Сабусов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Остались в запасе
37
Владислав Коновалов
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
10
Илья Суханов
ЦЗ
47
Захар Кравцов
ЦЗ
10
Алексей Юсупходжаев
ЦЗ
Остались в запасе
19
Максим Носков
ЦЗ
85
Денис Давыдов
ЦЗ
30
Магомед Рамазанов
ЦЗ
8
Денис Сабусов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Лосев
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Статистика матча Калуга - Текстильщик
2
Всего ударов по воротам
4
12
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
18
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
0
4
Информация о матче
Стадион:
Орбита
Новости команд
Все
Калуга
Текстильщик
«Текстильщик» сменил тренера после возвращения в Первую лигу
1 июля
3
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Балтика» может усилиться лучшим бомбардиром Второй лиги
16 июня
3
Определился еще один новичок сезона Первой лиги
13 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Сибирь» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.42
6 июня
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5
26 мая
«Текстильщик» сменил тренера после возвращения в Первую лигу
1 июля
3
«Балтика» может усилиться лучшим бомбардиром Второй лиги
16 июня
3
Определился еще один новичок сезона Первой лиги
13 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе к форварду из Второй лиги
9 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Калуга
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+