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«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5

26 мая 2026 9:06
Родина-2 - Калуга
27 мая 2026, среда 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
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2.50
Победа «Родины-2»
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27 мая в рамках 15-го тура Второй лиги А встретятся «Родина-2» и «Калуга». Хозяева занимают 1-е место с 25 очками, гости – 2-е место с 24 очками. Это битва лидеров, где оба соперника подходят в непростой форме. «Родина-2» не может выиграть 3 матча подряд, а «Калуга» – тоже 3 матча без побед. Ожидается результативная игра.

«Родина-2»

Московский коллектив находится в непростой ситуации – три ничьи подряд. Команда забивает в 7 последних матчах подряд, демонстрируя стабильную атаку – 9 голов за 5 матчей (1.80 в среднем). Артем Бирюков (4 гола) – лидер, но его показатели скромны для команды из верхней части таблицы.

Главная проблема – оборона. «Родина-2» пропускает в 7 последних матчах подряд, а за последние 5 игр пропущено 11 мячей (2.20 в среднем). В прошлом туре «Родина» ушла от поражения с «Машук-КМВ» (2:2), но пропустила два. Дома москвичи чувствуют себя уверенно, но дырявая оборона может подвести.

«Калуга»

Калужский клуб также потерял форму – три матча без побед. Атака полностью провалилась: всего 2 гола за последние 5 игр (0.40 в среднем). Иван Матюшенко (10 голов) – лучший бомбардир, но команда не создаeт моменты. Оборона ещe держится – 1.00 пропущенный в среднем.

В прошлом туре «Калуга» проиграла «Ленинградцу» (0:1) – не забили, пропустили один. В очных встречах с «Родиной-2» калужане играют успешно: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах. Гости умеют играть против этого соперника, но их атака мертва.

Факты о командах:

«Родина-2»

  • Занимает 1-е место, 25 очков после 14 туров
  • Три ничьи подряд – без побед
  • Забивает в 7 последних матчах подряд
  • Пропускает в 7 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Артем Бирюков (4 гола)

«Калуга»

  • Занимает 2-е место, 24 очка после 14 туров
  • Три матча без побед
  • Забивает в 3 последних матчах подряд, но очень мало (0.40 в среднем)
  • В среднем: 0.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Иван Матюшенко (10 голов)

История личных встреч

  • В 5 последних очных встречах: 2 победы «Родины-2», 2 победы «Калуги», 1 ничья
  • В текущем сезоне – ничья 1:1

Прогноз на матч «Родина-2» – «Калуга»

Битва двух лидеров, которые потеряли форму. «Родина-2» много забивает (1.80), но ещe больше пропускает (2.20). «Калуга» не забивает (0.40), но и пропускает мало (1.00). Обе команды не могут победить уже 3 матча.

«Родина» дома должна побеждать за счeт атакующей мощи, особенно учитывая проблемы «Калуги» в атаке. Однако гости исторически удобны хозяевам. Скорее всего, «Родина-2» выиграет, но из-за своей дырявой обороны вряд ли оставит ворота сухими. «Калуга» может забить один – они это делают в 3 последних матчах.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Родина-2» – коэффициент 2.5
  • Обе забьют – да

2.50
Победа «Родины-2»
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Калуга Родина-2
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