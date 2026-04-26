Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Родина-2 - Ленинградец: обзор матча 26 апреля 2026

Родина-2
26.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
3 : 4
Завершен
Ленинградец
46' Н. Савин 52' А. Бирюков
5' В. Левин 41' И. Школик
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Родина-2 - Ленинградец
Завершен
ГОЛ! 2:2! Артем Бирюков
Пас отдал Никита Савин
52'
Замена
️️️️➡️️ Матвей Бурлаков
50'
Замена
️️️️➡️️ Руслан Мальцев
46'
ГОЛ! 1:2! Никита Савин
Пас отдал Дмитрий Маркитесов
46'
41'
ГОЛ! 0:2! Игорь Школик
Пас отдал Владислав Левин
5'
ГОЛ! 0:1! Владислав Левин
Пас отдал Артем Гуренко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-2
58
Данил Ладоха
ВР
92
Глеб Князев
ЛЗ
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
21
Георгий Юдинцев
ЛЗ
44
Павел Баранов
ПЗ
69
Астемир Хежев
ПЗ
66
Егор Ларионов
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛП
19
Денис Тихонов
ЦП
79
Даниэль Свинцов
ПП
12
Дмитрий Маркитесов
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Ленинградец
77
Денис Щербицкий
ВР
22
Артем Гуца
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЛЗ
7
Артемий Укомский
ЛЗ
79
Тимофей Данилов
ПЗ
2
Сергей Николаев
ПЗ
13
Даниил Душевский
ПЗ
32
Артем Кулишев
ЛП
9
Матвей Першин
ЦП
99
Данила Емельянов
ПП
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Родина-2
24
Артем Бирюков
ЛЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
95
Даниил Чернышев
ЦЗ
22
Иван Возрастов
ЦЗ
74
Денис Мушкарин
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
87
Андрей Стефанишин
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЛП
76
Никита Савин
ЦП
89
Руслан Мальцев
ПП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Ленинградец
20
Игорь Школик
ЛЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
66
Никита Терещук
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
75
Иван Будачев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
88
Владислав Левин
ПЗ
18
Артем Гуренко
ЦП
3-2-3-1
58
Ладоха
69
Хежев
92
Князев
95
Ларионов
21
Юдинцев
66
Ларионов
70
Самко
19
Тихонов
79
Свинцов
12
Маркитесов
3-2-3-1
77
Щербицкий
2
Николаев
22
Гуца
44
Калугин
13
Душевский
7
Укомский
99
Емельянов
9
Першин
32
Кулишев
77
Бачинский
89
Мальцев
89
Мальцев
28
Бурлаков
28
Бурлаков
Остались в запасе
Родина-2
Ленинградец
24
Артем Бирюков
ЛЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
95
Даниил Чернышев
ЦЗ
22
Иван Возрастов
ЦЗ
74
Денис Мушкарин
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
87
Андрей Стефанишин
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЛП
76
Никита Савин
ЦП
Главный тренер
Александр Лактионов
20
Игорь Школик
ЛЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
66
Никита Терещук
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
75
Иван Будачев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
88
Владислав Левин
ПЗ
18
Артем Гуренко
ЦП
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
24
Артем Бирюков
ЛЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
95
Даниил Чернышев
ЦЗ
22
Иван Возрастов
ЦЗ
74
Денис Мушкарин
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
87
Андрей Стефанишин
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЛП
76
Никита Савин
ЦП
Остались в запасе
20
Игорь Школик
ЛЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
66
Никита Терещук
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
75
Иван Будачев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
88
Владислав Левин
ПЗ
18
Артем Гуренко
ЦП
Главный тренер
Александр Лактионов
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Родина-2 - Ленинградец
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
15
14
Офсайды
4
1
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Главный судья:
O. Zhuravlev
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Новости команд
Все
Родина-2
Ленинградец
Экс-спартаковец уехал играть в Хабаровск
1 июля
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Ленинградец» (4:0), Ерохин сделал дубль
27 июня
14
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Зенит» на этой неделе проведет петербургское дерби
23 июня
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Экс-спартаковец уехал играть в Хабаровск
1 июля
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Московский клуб РПЛ расстался с воспитанником «Спартака»
23 июня
Московский клуб арендовал воспитанника «Краснодара»
18 июня
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Ленинградец» (4:0), Ерохин сделал дубль
27 июня
14
«Зенит» на этой неделе проведет петербургское дерби
23 июня
Клуб из Петербурга будет возглавлять тренерский тандем
22 июня
2
Тихонов объяснил, почему не возглавил клуб из Петербурга
20 июня
В петербургском клубе определились с тренером на новый сезон
20 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Родина-2
Ленинградец
Товарищеские матчи,
Зенит
4 : 0
27.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Товарищеские матчи,
Зенит
4 : 0
27.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+