11.07.2026, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
3-1-2-2-2
31
Беленов
69
Ханенко
14
Агапов
5
Кутин
11
Якуев
6
Тарба
22
Юсупов
8
Исаев
23
Ахатов
70
Ортис
43
Гилязетдинов
4-1-2-1-2
96
Кузнецов
4
Кудрявцев
3
Ботака-Иобома
44
Калугин
19
Максецов
5
Морозов
99
Емельянов
6
Родин
32
Кулишев
7
Укомский
9
Першин
43
Гилязетдинов
17
Озманов
17
Озманов
43
Гилязетдинов
22
Юсупов
79
Троянов
79
Троянов
22
Юсупов
23
Ахатов
88
Агеян
88
Агеян
23
Ахатов
8
Исаев
97
Полесовщиков
97
Полесовщиков
8
Исаев
6
Родин
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
6
Родин
7
Укомский
23
Стефанович
23
Стефанович
7
Укомский
Остались в запасе
Уфа
Ленинградец
1
Тимур Крайков
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
1
Егор Смирнов
ВР
2
Sergey Nikolaev
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Смирнов
ВР
2
Sergey Nikolaev
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Александр Шмарко
Статистика матча Уфа - Ленинградец
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Ленинградца», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 июля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Ленинградец»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»