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  • «Уфа» – «Ленинградец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2026

«Уфа» – «Ленинградец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2026

11 июля, 13:50
Уфа
11.07.2026, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Ленинградец
19' Ш. Исаев 41' Д. Родин (АГ) 78' А. Гилязетдинов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
8
Шамиль Исаев
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Ленинградец
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Матвей Першин
ЦФ
7
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Уфа
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
79
Константин Троянов
ОП
88
Мигран Агеян
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
2
Sergey Nikolaev
ЦЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
3-1-2-2-2
31
Беленов
69
Ханенко
14
Агапов
5
Кутин
11
Якуев
6
Тарба
22
Юсупов
8
Исаев
23
Ахатов
70
Ортис
43
Гилязетдинов
4-1-2-1-2
96
Кузнецов
4
Кудрявцев
3
Ботака-Иобома
44
Калугин
19
Максецов
5
Морозов
99
Емельянов
6
Родин
32
Кулишев
7
Укомский
9
Першин
43
Гилязетдинов
17
Озманов
17
Озманов
43
Гилязетдинов
22
Юсупов
79
Троянов
79
Троянов
22
Юсупов
23
Ахатов
88
Агеян
88
Агеян
23
Ахатов
8
Исаев
97
Полесовщиков
97
Полесовщиков
8
Исаев
6
Родин
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
6
Родин
7
Укомский
23
Стефанович
23
Стефанович
7
Укомский
Остались в запасе
Уфа
Ленинградец
1
Тимур Крайков
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
1
Егор Смирнов
ВР
2
Sergey Nikolaev
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Смирнов
ВР
2
Sergey Nikolaev
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Александр Шмарко
Статистика матча Уфа - Ленинградец
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Ленинградца», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 июля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа»«Ленинградец»

«Уфа» – «Ленинградец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Ленинградец Уфа
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