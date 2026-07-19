Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Шинник» – «Ленинградец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

«Шинник» – «Ленинградец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

19 июля, 15:50
Шинник
19.07.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ленинградец
80' И. Азявин 83' Д. Мартовой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Ленинградец
96
Алексей Кузнецов
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Sergey Nikolaev
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
7
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
24
Илья Азявин
АП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
77
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-1-3-1-1
51
Митров
49
Караев
53
Котин
62
Карпов
17
Валиахметов
64
Ланин
7
Антонов
50
Голубев
15
Самойлов
11
Порохов
88
Миронов
4-1-2-1-2
96
Кузнецов
3
Ботака-Иобома
44
Калугин
2
4
Кудрявцев
5
Морозов
99
Емельянов
6
Родин
32
Кулишев
7
Укомский
11
64
Ланин
54
Шмаков
54
Шмаков
64
Ланин
88
Миронов
24
Азявин
24
Азявин
88
Миронов
11
Порохов
15
Пушкарев
15
Пушкарев
11
Порохов
7
Антонов
20
Мартовой
20
Мартовой
7
Антонов
15
Самойлов
77
Гонгапшев
77
Гонгапшев
15
Самойлов
99
Емельянов
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
99
Емельянов
Яковлев
14
Кенфак
14
Кенфак
Яковлев
7
Укомский
23
Стефанович
23
Стефанович
7
Укомский
Остались в запасе
Шинник
Ленинградец
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Егор Смирнов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
Главный тренер
Александр Шмарко
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
Остались в запасе
1
Егор Смирнов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Александр Шмарко
Статистика матча Шинник - Ленинградец
1
1
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
17
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Ленинградца», 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник»«Ленинградец»

«Шинник» – «Ленинградец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Ленинградец Шинник
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
21:31
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
1
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
20:50
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
4
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
4
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
20:09
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
1
Все новости
Все новости
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
18:30
1
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
14:29
7
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
12:28
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
ФотоЛатышонок сменил клуб второй раз за день
29 июля
13
Фото«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
ФотоКлуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
29 июля
20
Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме
27 июля
12
Воспитанник «Спартака» сделал хет-трик за «Сочи» в Первой лиге
26 июля
2
Клуб Первой лиги подписал уже 25 новичков
23 июля
Фото«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
23 июля
3 российских клуба заинтересовались игроком «Динамо», выставленным на трансфер
23 июля
Клуб РПЛ рассмотрит подписание игроков «Зенита» и «Динамо»
23 июля
1
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
Взбешенный Ташуев хочет покинуть «Енисей»
22 июля
4
Фото«Динамо» отправило защитника в клуб Первой лиги
21 июля
1
Всем клубам России грозит трансферный бан
21 июля
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+