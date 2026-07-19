19.07.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
4-1-3-1-1
51
Митров
49
Караев
53
Котин
62
Карпов
17
Валиахметов
64
Ланин
7
Антонов
50
Голубев
15
Самойлов
11
Порохов
88
Миронов
4-1-2-1-2
96
Кузнецов
3
Ботака-Иобома
44
Калугин
2
4
Кудрявцев
5
Морозов
99
Емельянов
6
Родин
32
Кулишев
7
Укомский
11
64
Ланин
54
Шмаков
54
Шмаков
64
Ланин
88
Миронов
24
Азявин
24
Азявин
88
Миронов
11
Порохов
15
Пушкарев
15
Пушкарев
11
Порохов
7
Антонов
20
Мартовой
20
Мартовой
7
Антонов
15
Самойлов
77
Гонгапшев
77
Гонгапшев
15
Самойлов
99
Емельянов
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
99
Емельянов
Яковлев
14
Кенфак
14
Кенфак
Яковлев
7
Укомский
23
Стефанович
23
Стефанович
7
Укомский
Остались в запасе
Шинник
Ленинградец
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Егор Смирнов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
Главный тренер
Александр Шмарко
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
Остались в запасе
1
Егор Смирнов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Александр Шмарко
Статистика матча Шинник - Ленинградец
1
1
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
17
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Ленинградца», 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»