Матч 2 тура Первой лиги России между «Шинник» и «Ленинградец» пройдет 19 июля 2026 года в Ярославле на стадионе «Шинник». Хозяева стартовали с ничьей против «Сочи» (2:2) и демонстрируют стабильную результативность, забивая в восьми последних матчах. Гости, напротив, потерпели разгромное поражение от «Уфы» (0:3) в первом туре и имеют серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем более двух голов за игру. Сможет ли «Ленинградец» оправиться после неудачи и дать бой фавориту, или «Шинник» продолжит свою беспроигрышную серию и добьется первой победы в сезоне?

Кто победит в матче

«Шинник» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и столько же пропущенных (1,4). Команда играет вничью в трех последних матчах Первой лиги, но при этом забивает в восьми последних, что говорит о стабильной результативности. В товарищеских встречах ярославцы сыграли вничью с «Текстильщиком» (1:1) и ЦСКА (1:1), подтвердив свою способность держать удар. В очных встречах с «Ленинградцем» «Шинник» имеет преимущество – две победы и одна ничья в трех последних матчах, что дает им серьезное психологическое преимущество. Домашняя поддержка и опыт выступлений в Первой лиге делают хозяев явными фаворитами в этом противостоянии.

«Ленинградец» подходит к игре с катастрофической статистикой в обороне: четыре гола в пяти матчах (0,8 в среднем) и 12 пропущенных (2,4). Команда проиграла стартовый матч «Уфе» (0:3), а в товарищеских матчах потерпела поражения от «Динамо Махачкала» (0:3) и «Зенита» (0:4), что говорит о серьезных проблемах в защите. Лучший бомбардир команды практически не забивает, и в целом атака выглядит крайне бледно. В очных встречах с «Шинником» «Ленинградец» уступает – одно поражение и две ничьи в трех последних матчах, а в последней игре они уступили 0:1. Гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая их слабую оборону и нестабильную игру.

Итоговый вывод: «Шинник» имеет преимущество в атакующей стабильности, опыте и истории личных встреч, тогда как «Ленинградец» испытывает серьезные проблемы в обороне и только адаптируется к уровню Первой лиги. Учитывая разницу в классе и текущую форму, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Шинника».

Форма и история личных встреч

«Шинник» забивает в восьми последних матчах и не проигрывает «Ленинградцу» в очных встречах уже три матча, тогда как гости пропускают в среднем 2,4 гола за игру и проиграли стартовый матч сезона с крупным счетом. Это дает хозяевам серьезное психологическое преимущество и делает их фаворитами в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

«Шинник» демонстрирует стабильную результативность и имеет преимущество в очных встречах, тогда как «Ленинградец» переживает кризис в обороне и редко забивает. Учитывая домашнее поле и текущую форму, победа «Шинника» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Шинника» с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Первой лиги России между «Шинник» и «Ленинградец» состоится 19 июля 2026 года в Ярославле на стадионе «Шинник» и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.