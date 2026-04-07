«Калуга» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 2.25

07 апреля 2026 10:01
Калуга - Родина-2
08 апр. 2026, среда 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
2.25
Фора «Калуги» (0)
8 апреля в рамках 7-го тура российской Второй лиги А «Калуга» примет «Родину-2». Хозяева занимают 2-е место с 24 очками, гости лидируют в турнире с 25 очками. Это встреча лидеров, в которой «Калуга» имеет преимущество домашнего поля.

«Калуга»

Хозяева подходят к матчу в непростой форме. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей, но пропускает в 15 из 17 последних игр. В последних 5 играх «Калуга» забила 1.00 гола в среднем и пропустила 1.60. Лучший бомбардир – Иван Матюшенко (8 голов в 16 матчах). В личных встречах с «Родиной-2» дома «Калуга» имеет смешанную статистику.

«Родина-2»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда не может выиграть в 4 последних матчах. В последних 5 играх «Родина-2» забила 0.60 гола в среднем и пропустила 0.80. Атака практически отсутствует. На выезде команда выступает увереннее: «Родина-2» не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей. Лучший бомбардир – Артем Бирюков (3 гола в 17 матчах).

Факты о командах

«Калуга»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • Пропускает в 15 из 17 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 2-е место в турнире

«Родина-2»

  • Не может выиграть в 4 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей
  • 1-е место в турнире

Прогноз на матч «Калуга» – «Родина-2»

Ожидается встреча двух лидеров, которые находятся не в лучшей форме. «Калуга» имеет преимущество домашнего поля, но много пропускает. «Родина-2» не может выиграть 4 матча и практически не забивает. Учитывая, что обе команды испытывают проблемы в атаке, наиболее вероятным сценарием выглядит низовая игра с минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Калуги» (0) – коэффициент 2.25
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Родина-2 Калуга
