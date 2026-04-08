Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Калуга - Родина-2: обзор матча 08 апреля 2026

Калуга
08.04.2026, среда, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
1 : 1
Завершен
Родина-2
90+2' Н. Савин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Калуга - Родина-2
Завершен
90' +2
ГОЛ! 0:1! Никита Савин
81'
Замена
Арсений Хорин ️️️️➡️️ Дмитрий Маркитесов
75'
Замена
️️️️➡️️ Астемир Гордюшенко
Замена
️️️️➡️️ Захар Кравцов
72'
62'
Желтая карточка
Владислав Самко
Замена
Игорь Соколов ️️️️➡️️ Илья Грищенко
62'
Желтая карточка
Сергей Чибисов
48'
46'
Замена
Никита Савин ️️️️➡️️ Артем Бирюков
46'
Замена
Владислав Самко ️️️️➡️️ Денис Тихонов
Желтая карточка
Захар Кравцов
30'
15'
Желтая карточка
Дмитрий Маркитесов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
1
Ринат Шакеров
ВР
4
Алексей Полев
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЛЗ
4
Лев Иванушкин
ПЗ
2
Сергей Кротов
ПЗ
14
Сергей Чибисов
ЛП
8
Дмитрий Югалдин
ЦП
19
Никита Кузин
ЦП
47
Захар Кравцов
ПП
10
Илья Грищенко
ЦФ
17
Иван Матюшенко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Лосев
Родина-2
58
Данил Ладоха
ВР
87
Андрей Стефанишин
ЛЗ
19
Денис Тихонов
ЛЗ
69
Астемир Хежев
ЛЗ
82
Александр Алехин
ПЗ
12
Дмитрий Маркитесов
ПЗ
95
Даниил Чернышев
ПЗ
24
Артем Бирюков
ЛП
66
Егор Ларионов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ПП
22
Иван Возрастов
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Калуга
10
Алексей Юсупходжаев
ЦЗ
32
Игорь Соколов
ЦЗ
3
Иван Осадчий
ЦЗ
96
Егор Акимов
ЦЗ
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
21
Сергей Ильин
ЦЗ
Родина-2
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
76
Никита Савин
ЦЗ
74
Денис Мушкарин
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
92
Глеб Князев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЦЗ
28
Матвей Бурлаков
ЦЗ
95
Кирилл Ларионов
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
4-4-2
1
Шакеров
47
Лукиных
4
Иванушкин
4
Полев
2
Кротов
14
Чибисов
8
Югалдин
19
Кузин
47
Кравцов
17
Матюшенко
10
Грищенко
3-2-3-1
58
Ладоха
12
Маркитесов
87
Стефанишин
19
Тихонов
95
Чернышев
69
Хежев
72
Гордюшенко
66
Ларионов
24
Бирюков
22
Возрастов
10
Грищенко
32
Соколов
32
Соколов
10
Грищенко
24
Бирюков
76
Савин
76
Савин
24
Бирюков
19
Тихонов
70
Самко
70
Самко
19
Тихонов
12
Маркитесов
80
Хорин
80
Хорин
12
Маркитесов
28
Бурлаков
28
Бурлаков
Остались в запасе
Калуга
Родина-2
10
Алексей Юсупходжаев
ЦЗ
3
Иван Осадчий
ЦЗ
96
Егор Акимов
ЦЗ
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
21
Сергей Ильин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Лосев
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
74
Денис Мушкарин
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
92
Глеб Князев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЦЗ
95
Кирилл Ларионов
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Лактионов
Остались в запасе
10
Алексей Юсупходжаев
ЦЗ
3
Иван Осадчий
ЦЗ
96
Егор Акимов
ЦЗ
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
21
Сергей Ильин
ЦЗ
Остались в запасе
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
74
Денис Мушкарин
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
33
Александр Стенякин
ЦЗ
92
Глеб Князев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЦЗ
95
Кирилл Ларионов
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Лосев
Главный тренер
Александр Лактионов
Статистика матча Калуга - Родина-2
3
2
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
18
10
Офсайды
4
0
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
1
4
Информация о матче
Главный судья:
A. Kharin
Стадион:
Орбита
Новости команд
Все
Калуга
Родина-2
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Московский клуб РПЛ расстался с воспитанником «Спартака»
23 июня
Московский клуб арендовал воспитанника «Краснодара»
18 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Сибирь» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.42
6 июня
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5
26 мая
«Калуга» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 2.25
7 апреля
Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
Московский клуб РПЛ расстался с воспитанником «Спартака»
23 июня
Московский клуб арендовал воспитанника «Краснодара»
18 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
Московский клуб арендует воспитанника «Краснодара»
11 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Калуга
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 