11 октября в рамках 13-го тура Второй лиги А состоится матч между «Калугой» и «Кубанью». Обе команды идут в верхней части таблицы, но их текущее состояние разное: хозяева потеряли уверенность, а гости постепенно выходят на стабильный уровень.

«Калуга»

После яркого старта сезона команда замедлила темп. «Калуга» не может выиграть уже три тура подряд, а поражения от «Динамо Владивосток» и «Родины-2» показали проблемы с реализацией моментов. За последние пять матчей забито 6 голов, но при этом команда пропускает в каждой игре. Оборона нестабильна, особенно при стандартах, и даже уверенный контроль мяча не помогает доводить встречи до побед. Несмотря на 2-е место в таблице, калужане теряют очки с середняками, что вызывает беспокойство перед домашней встречей.

«Кубань»

Краснодарцы прибавили в сентябре и начале октября, выиграв у «Торпедо Миасс» (2:1) и набрав уверенность в атаке. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, что отражает прогресс в организации игры. При этом «Кубань» редко забивает больше одного мяча за игру – в среднем 0,8 гола, но и мало пропускает. Баланс между линиями постепенно налажен, и сейчас клуб выглядит конкурентоспособно даже против лидеров. На выезде «Кубань» делает ставку на сдерживание соперника и быстрые контратаки.

Факты о командах

«Калуга»

Не выигрывает три тура подряд

Пропускает в семи матчах подряд

Средняя результативность – 1,2 гола за игру

Сохраняет высокий процент владения мячом дома

«Кубань»

Не проигрывает в пяти из семи последних матчей

Пропускает в среднем 0,8 гола за игру

Забивает в трeх матчах подряд

Выиграла последний матч со счeтом 2:1

Прогноз на матч «Калуга» – «Кубань»

Матч обещает быть равным: «Калуга» имеет преимущество домашнего поля, но находится не в лучшей форме. «Кубань» же постепенно набирает ход и способна навязать борьбу за счeт плотной обороны и быстрых переходов в атаку. Вероятнее всего, хозяева будут контролировать мяч, а гости действовать на контратаках, стараясь использовать ошибки соперника. В таких условиях ничейный исход или минимальная победа гостей выглядят наиболее вероятными. Обилие голов вряд ли стоит ожидать.

