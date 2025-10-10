Введите ваш ник на сайте
«Калуга» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.45

10 октября 2025 9:44
Калуга - Кубань
11 окт. 2025, суббота 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Фора (0) на «Кубань»
Сделать ставку

11 октября в рамках 13-го тура Второй лиги А состоится матч между «Калугой» и «Кубанью». Обе команды идут в верхней части таблицы, но их текущее состояние разное: хозяева потеряли уверенность, а гости постепенно выходят на стабильный уровень.

«Калуга»

После яркого старта сезона команда замедлила темп. «Калуга» не может выиграть уже три тура подряд, а поражения от «Динамо Владивосток» и «Родины-2» показали проблемы с реализацией моментов. За последние пять матчей забито 6 голов, но при этом команда пропускает в каждой игре. Оборона нестабильна, особенно при стандартах, и даже уверенный контроль мяча не помогает доводить встречи до побед. Несмотря на 2-е место в таблице, калужане теряют очки с середняками, что вызывает беспокойство перед домашней встречей.

«Кубань»

Краснодарцы прибавили в сентябре и начале октября, выиграв у «Торпедо Миасс» (2:1) и набрав уверенность в атаке. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, что отражает прогресс в организации игры. При этом «Кубань» редко забивает больше одного мяча за игру – в среднем 0,8 гола, но и мало пропускает. Баланс между линиями постепенно налажен, и сейчас клуб выглядит конкурентоспособно даже против лидеров. На выезде «Кубань» делает ставку на сдерживание соперника и быстрые контратаки.

Факты о командах

«Калуга»

  • Не выигрывает три тура подряд
  • Пропускает в семи матчах подряд
  • Средняя результативность – 1,2 гола за игру
  • Сохраняет высокий процент владения мячом дома

«Кубань»

  • Не проигрывает в пяти из семи последних матчей
  • Пропускает в среднем 0,8 гола за игру
  • Забивает в трeх матчах подряд
  • Выиграла последний матч со счeтом 2:1

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
1
Забитых мячей
5
0.33
В среднем за матч
1.67
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Кубань
2 : 0
30.08.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Кубань
2 : 0
13.10.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Калуга
1 : 1
17.08.2024
Кубань

Прогноз на матч «Калуга» – «Кубань»

Матч обещает быть равным: «Калуга» имеет преимущество домашнего поля, но находится не в лучшей форме. «Кубань» же постепенно набирает ход и способна навязать борьбу за счeт плотной обороны и быстрых переходов в атаку. Вероятнее всего, хозяева будут контролировать мяч, а гости действовать на контратаках, стараясь использовать ошибки соперника. В таких условиях ничейный исход или минимальная победа гостей выглядят наиболее вероятными. Обилие голов вряд ли стоит ожидать.

Рекомендованные ставки

  • Фора (0) на «Кубань» – коэффициент 1.45
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75

1.45
Фора (0) на «Кубань»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Кубань Калуга
Другие прогнозы
10.10.2025
13:20
1.82
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Парагвай
Победа Японии
10.10.2025
14:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Бразилия
Победа Бразилии и тотал меньше 3.5 голов
10.10.2025
17:00
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 7 тур
Казахстан - Лихтенштейн
Фора (-2) на Казахстан
10.10.2025
18:00
1.83
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Доминиканская Республика
Фора (-2) на Уругвай
10.10.2025
18:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия - Иордания
Победа Иордании
10.10.2025
20:00
1.45
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Иран
Победа России
Рекомендуем
