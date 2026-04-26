Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Калуга - Велес: обзор матча 26 апреля 2026

Калуга
26.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
1 : 0
Завершен
Велес
26' Н. Кузин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Калуга - Велес
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Иван Матюшенко
84'
Замена
️️️️➡️️ Никита Кузин
84'
80'
Замена
️️️️➡️️ Александр Шубин
78'
Замена
️️️️➡️️ Владислав Галкин
76'
Замена
️️️️➡️️ Егор Сысоев
76'
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Сергеев
Желтая карточка
Захар Кравцов
73'
Замена
️️️️➡️️ Захар Кравцов
73'
63'
Желтая карточка
Александр Шубин
Замена
️️️️➡️️ Игорь Соколов
62'
45'
Замена
️️️️➡️️ Юрий Завезен
ГОЛ! 1:0! Никита Кузин
26'
21'
Желтая карточка
Юрий Завезен
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
1
Ринат Шакеров
ВР
8
Дмитрий Югалдин
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЛЗ
4
Алексей Полев
ЛЗ
6
Артем Кузьминский
ПЗ
4
Лев Иванушкин
ПЗ
3
Иван Осадчий
ПЗ
14
Сергей Чибисов
ЛП
10
Илья Грищенко
ЦП
37
Владислав Коновалов
ПП
96
Егор Акимов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Лосев
Велес
1
Расул Мицаев
ВР
54
Кирилл Кистенев
ЛЗ
5
Артур Колосков
ЛЗ
23
Кирилл Скворцов
ПЗ
18
Владислав Волков
ПЗ
93
Артем Быковский
ЛП
77
Олег Смирнов
ЛП
9
Карим Гираев
ЦП
87
Иван Никин
ПП
35
Ислам Меликов
ПП
8
Захар Тарасенко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Калуга
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
10
Алексей Юсупходжаев
ЦЗ
21
Сергей Ильин
ЦЗ
10
Илья Суханов
ЦЗ
33
Дауд Далиев
ЦЗ
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
47
Захар Кравцов
ПЗ
19
Никита Кузин
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
17
Иван Матюшенко
ЦФ
Велес
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
14
Ионафан Сапожников
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
90
Владислав Галкин
ЛП
22
Юрий Завезен
ЛП
97
Александр Шубин
ЦП
20
Егор Сысоев
ПП
18
Дмитрий Сергеев
ПП
3-2-3-1
1
Шакеров
4
Иванушкин
8
Югалдин
47
Лукиных
4
Полев
3
Осадчий
14
Чибисов
10
Грищенко
37
Коновалов
96
Акимов
4-5-1
1
Мицаев
18
Волков
23
Скворцов
54
Кистенев
5
Колосков
35
Меликов
87
Никин
93
Быковский
9
Гираев
77
Смирнов
8
Тарасенко
47
Кравцов
47
Кравцов
19
Кузин
19
Кузин
32
Соколов
32
Соколов
17
Матюшенко
17
Матюшенко
90
Галкин
90
Галкин
22
Завезен
22
Завезен
97
Шубин
97
Шубин
20
Сысоев
20
Сысоев
18
Сергеев
18
Сергеев
Остались в запасе
Калуга
Велес
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
10
Алексей Юсупходжаев
ЦЗ
21
Сергей Ильин
ЦЗ
10
Илья Суханов
ЦЗ
33
Дауд Далиев
ЦЗ
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Лосев
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
14
Ионафан Сапожников
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
10
Алексей Юсупходжаев
ЦЗ
21
Сергей Ильин
ЦЗ
10
Илья Суханов
ЦЗ
33
Дауд Далиев
ЦЗ
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
Остались в запасе
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
14
Ионафан Сапожников
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Лосев
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Калуга - Велес
1
2
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
10
Нарушения
16
9
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
1
Информация о матче
Главный судья:
M. Skorochkin
Стадион:
Орбита
Новости команд
Все
Калуга
Велес
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Определился последний участник нового сезона Первой лиги
21 июня
2
Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
«Велес» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.75
12 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Сибирь» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.42
6 июня
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5
26 мая
Определился последний участник нового сезона Первой лиги
21 июня
2
Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
«Велес» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.75
12 июня
«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72
6 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Калуга
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+