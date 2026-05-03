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Торпедо Миасс - Сибирь: обзор матча 03 мая 2026

Торпедо Миасс
03.05.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
1 : 1
Завершен
Сибирь
59' Г. Борисенко
87' Д. Никитинский
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Торпедо Миасс - Сибирь
Завершен
87'
ГОЛ! 1:1! Дмитрий Никитинский
Замена
Максим Тарасов ️️️️➡️️ Григорий Борисенко
86'
Замена
Владимир Попов ️️️️➡️️ Денис Рубанов
85'
78'
Желтая карточка
Дмитрий Яковлев
78'
Замена
Александр Елисеев ️️️️➡️️ Максим Караев
77'
Замена
Амир Ализаде ️️️️➡️️ Иван Шмаков
Замена
Денис Файзуллин ️️️️➡️️ Денис Замятин
68'
ГОЛ! 1:0! Григорий Борисенко
59'
56'
Замена
Антон Макурин ️️️️➡️️ Илья Максименков
46'
Желтая карточка
Александр Носов
Желтая карточка
Денис Рубанов
45' +1
45'
Замена
Дмитрий Яковлев ️️️️➡️️ Денис Покотыло
45'
Замена
Антон Кобялко ️️️️➡️️ Даур Квеквескири
39'
Желтая карточка
Максим Караев
Замена
Виталий Цикишев ️️️️➡️️ Дмитрий Павлов
34'
Замена
Иван Котельников ️️️️➡️️ Никита Хлынов
34'
32'
Желтая карточка
Денис Покотыло
Желтая карточка
Дмитрий Павлов
26'
Желтая карточка
Никита Хлынов
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
61
Семен Столбов
ЛЗ
7
Денис Замятин
ЛЗ
67
Роман Ткачук
ЛЗ
5
Евгений Лопатько
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ПЗ
68
Дмитрий Павлов
ПЗ
22
Дмитрий Кузьмин
ПЗ
21
Денис Рубанов
ЦП
90
Григорий Борисенко
ЦФ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Сибирь
35
Максим Киселев
ВР
5
Илья Максименков
ЛЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
54
Иван Шмаков
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Антон Кротов
ПЗ
11
Даур Квеквескири
ЛП
9
Александр Носов
ПП
7
Денис Покотыло
ЦФ
40
Дмитрий Никитинский
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Комков
Торпедо Миасс
44
Владимир Попов
ЦЗ
46
Максим Тарасов
ЦЗ
17
Иван Котельников
ЦЗ
50
Денис Файзуллин
ЦЗ
10
Никита Фадеев
ЦЗ
19
Виталий Цикишев
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
57
Артем Албастов
ЦЗ
Сибирь
4
Александр Елисеев
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
20
Владимир Лаптев
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦЗ
30
Амир Ализаде
ЦЗ
39
Антон Кобялко
ЦЗ
10
Дмитрий Яковлев
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
3-2-1-2
27
Ковалев
61
Столбов
7
Замятин
5
Лопатько
67
Ткачук
22
Кузьмин
21
Рубанов
10
Хлынов
90
Борисенко
3-2-2-2
35
Киселев
31
Зотов
5
Максименков
49
Караев
23
Кротов
54
Шмаков
9
Носов
11
Квеквескири
40
Никитинский
7
Покотыло
21
Рубанов
44
Попов
44
Попов
21
Рубанов
90
Борисенко
46
Тарасов
46
Тарасов
90
Борисенко
10
Хлынов
17
Котельников
17
Котельников
10
Хлынов
7
Замятин
50
Файзуллин
50
Файзуллин
7
Замятин
68
Павлов
19
Цикишев
19
Цикишев
68
Павлов
49
Караев
4
Елисеев
4
Елисеев
49
Караев
5
Максименков
21
Макурин
21
Макурин
5
Максименков
54
Шмаков
30
Ализаде
30
Ализаде
54
Шмаков
11
Квеквескири
39
Кобялко
39
Кобялко
11
Квеквескири
7
Покотыло
10
Яковлев
10
Яковлев
7
Покотыло
Остались в запасе
Торпедо Миасс
Сибирь
10
Никита Фадеев
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
57
Артем Албастов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
13
Петр Косаревский
ЦЗ
20
Владимир Лаптев
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Комков
Остались в запасе
10
Никита Фадеев
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
57
Артем Албастов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ЦЗ
20
Владимир Лаптев
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
Главный тренер
Вячеслав Комков
Статистика матча Торпедо Миасс - Сибирь
3
4
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
21
12
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
3
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
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Торпедо Миасс
Сибирь
Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
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18 июня
2
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13 июня
1
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Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
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2 : 0
31.05.2026
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