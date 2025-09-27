27 сентября в рамках 11-го тура Второй лиги А «Торпедо Миасс» на своeм поле сыграет с «Динамо Владивосток». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и решают задачу закрепиться в верхней половине, однако их текущая форма заметно различается.

«Торпедо Миасс»

Коллектив из Миасса постепенно набирает обороты. Команда не проигрывает в четырeх последних матчах и демонстрирует надeжность в обороне: всего один пропущенный мяч за пять встреч. Более того, «Торпедо» трижды за этот отрезок добивалось «сухих» побед. В атаке показатели не столь яркие – всего 5 голов в пяти матчах, но при такой дисциплине в защите даже минимальные успехи впереди приносят результат. Средние показатели выглядят внушительно: 1.00 забитого и всего 0.20 пропущенного за игру.

«Динамо Владивосток»

Приморская команда выступает нестабильно. С одной стороны, «Динамо» добилось двух побед за последние пять матчей, с другой – проигрыши вроде встречи с «Калугой» (1:4) показывают проблемы в обороне. В последних пяти турах коллектив забил 4 гола и пропустил 6, что отражает баланс в минус. В среднем за матч команда забивает 0.80 и пропускает 1.20 гола, что на фоне надeжности хозяев выглядит тревожным сигналом.

Факты о командах

«Торпедо Миасс»

Не проигрывает в 4 последних матчах

Пропустило всего 1 гол за 5 последних встреч

Средние показатели: 1.00 забитого, 0.20 пропущенного за матч

3 «сухих» победы за последние 5 игр

«Динамо Владивосток»

Пропустило в 4 из 5 последних матчей

Средние показатели: 0.80 забитого, 1.20 пропущенного за игру

Не отличается высокой результативностью в атаке

Стабильность результатов пока отсутствует

Прогноз на матч «Торпедо Миасс» – «Динамо Владивосток»

Форма хозяев позволяет ожидать от них уверенного выступления. «Торпедо Миасс» играет прагматично, не даeт сопернику много шансов и эффективно использует свои возможности. «Динамо Владивосток» может доставить проблемы благодаря мобильности в атаке, но частые ошибки в обороне, особенно на выезде, снижают их шансы на успех. Вероятнее всего, хозяева сумеют удержать инициативу и как минимум не проиграют, а результативность встречи будет умеренной.

