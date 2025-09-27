Введите ваш ник на сайте
«Торпедо Миасс» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

27 сентября 2025 10:58
Торпедо Миасс - Динамо Вл
27 сент. 2025, суббота 13:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Перейти в онлайн матча
2.03
Победа «Торпедо Миасс»
Сделать ставку

27 сентября в рамках 11-го тура Второй лиги А «Торпедо Миасс» на своeм поле сыграет с «Динамо Владивосток». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и решают задачу закрепиться в верхней половине, однако их текущая форма заметно различается.

«Торпедо Миасс»

Коллектив из Миасса постепенно набирает обороты. Команда не проигрывает в четырeх последних матчах и демонстрирует надeжность в обороне: всего один пропущенный мяч за пять встреч. Более того, «Торпедо» трижды за этот отрезок добивалось «сухих» побед. В атаке показатели не столь яркие – всего 5 голов в пяти матчах, но при такой дисциплине в защите даже минимальные успехи впереди приносят результат. Средние показатели выглядят внушительно: 1.00 забитого и всего 0.20 пропущенного за игру.

«Динамо Владивосток»

Приморская команда выступает нестабильно. С одной стороны, «Динамо» добилось двух побед за последние пять матчей, с другой – проигрыши вроде встречи с «Калугой» (1:4) показывают проблемы в обороне. В последних пяти турах коллектив забил 4 гола и пропустил 6, что отражает баланс в минус. В среднем за матч команда забивает 0.80 и пропускает 1.20 гола, что на фоне надeжности хозяев выглядит тревожным сигналом.

Факты о командах

«Торпедо Миасс»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропустило всего 1 гол за 5 последних встреч
  • Средние показатели: 1.00 забитого, 0.20 пропущенного за матч
  • 3 «сухих» победы за последние 5 игр

«Динамо Владивосток»

  • Пропустило в 4 из 5 последних матчей
  • Средние показатели: 0.80 забитого, 1.20 пропущенного за игру
  • Не отличается высокой результативностью в атаке
  • Стабильность результатов пока отсутствует

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
27.09.2025
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Динамо Вл
2 : 0
16.08.2025
Торпедо Миасс

Прогноз на матч «Торпедо Миасс» – «Динамо Владивосток»

Форма хозяев позволяет ожидать от них уверенного выступления. «Торпедо Миасс» играет прагматично, не даeт сопернику много шансов и эффективно использует свои возможности. «Динамо Владивосток» может доставить проблемы благодаря мобильности в атаке, но частые ошибки в обороне, особенно на выезде, снижают их шансы на успех. Вероятнее всего, хозяева сумеют удержать инициативу и как минимум не проиграют, а результативность встречи будет умеренной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Торпедо Миасс» – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

2.03
Победа «Торпедо Миасс»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Динамо Вл Торпедо Миасс
Рекомендуем
18+
