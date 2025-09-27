27 сентября в рамках 11-го тура Второй лиги А «Торпедо Миасс» на своeм поле сыграет с «Динамо Владивосток». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и решают задачу закрепиться в верхней половине, однако их текущая форма заметно различается.
«Торпедо Миасс»
Коллектив из Миасса постепенно набирает обороты. Команда не проигрывает в четырeх последних матчах и демонстрирует надeжность в обороне: всего один пропущенный мяч за пять встреч. Более того, «Торпедо» трижды за этот отрезок добивалось «сухих» побед. В атаке показатели не столь яркие – всего 5 голов в пяти матчах, но при такой дисциплине в защите даже минимальные успехи впереди приносят результат. Средние показатели выглядят внушительно: 1.00 забитого и всего 0.20 пропущенного за игру.
«Динамо Владивосток»
Приморская команда выступает нестабильно. С одной стороны, «Динамо» добилось двух побед за последние пять матчей, с другой – проигрыши вроде встречи с «Калугой» (1:4) показывают проблемы в обороне. В последних пяти турах коллектив забил 4 гола и пропустил 6, что отражает баланс в минус. В среднем за матч команда забивает 0.80 и пропускает 1.20 гола, что на фоне надeжности хозяев выглядит тревожным сигналом.
Факты о командах
«Торпедо Миасс»
- Не проигрывает в 4 последних матчах
- Пропустило всего 1 гол за 5 последних встреч
- Средние показатели: 1.00 забитого, 0.20 пропущенного за матч
- 3 «сухих» победы за последние 5 игр
«Динамо Владивосток»
- Пропустило в 4 из 5 последних матчей
- Средние показатели: 0.80 забитого, 1.20 пропущенного за игру
- Не отличается высокой результативностью в атаке
- Стабильность результатов пока отсутствует
Прогноз на матч «Торпедо Миасс» – «Динамо Владивосток»
Форма хозяев позволяет ожидать от них уверенного выступления. «Торпедо Миасс» играет прагматично, не даeт сопернику много шансов и эффективно использует свои возможности. «Динамо Владивосток» может доставить проблемы благодаря мобильности в атаке, но частые ошибки в обороне, особенно на выезде, снижают их шансы на успех. Вероятнее всего, хозяева сумеют удержать инициативу и как минимум не проиграют, а результативность встречи будет умеренной.
Рекомендованные ставки
- Победа «Торпедо Миасс» – коэффициент 1.80
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75