«Велес» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 2

07 апреля 2026 10:32
Велес - Сибирь
08 апр. 2026, среда 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
8 апреля в рамках 7-го тура российской Второй лиги А «Велес» примет «Сибирь». Хозяева занимают 2-е место с 13 очками, гости расположились на 4-й строчке с 10 очками. «Велес» находится в отличной форме и имеет преимущество домашнего поля.

«Велес»

Хозяева подходят к матчу в великолепной форме. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и побеждает в 5 последних домашних матчах. «Велес» имеет лучшую разницу мячей в турнире (+14). В последних 5 играх хозяева забили 1.60 гола в среднем и пропустили 0.60. Лучший бомбардир – Александр Шубин (6 голов в 25 матчах). В личных встречах с «Сибирью» «Велес» забивает в 3 последних матчах.

«Сибирь»

Гости подходят к матчу в хорошей атакующей форме. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей. В последних 5 играх «Сибирь» забила 1.60 гола в среднем и пропустила 1.40. В личных встречах с «Велесом» «Сибирь» не проигрывает в 5 из 6 последних матчей.

Факты о командах

«Велес»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Побеждает в 5 последних домашних матчах
  • Лучшая разница мячей в турнире – +14
  • В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

«Сибирь»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 6 последних очных матчей с «Велесом»
  • 4-е место в турнире

Прогноз на матч «Велес» – «Сибирь»

«Велес» является фаворитом благодаря отличной домашней форме (5 побед подряд) и надeжной обороне (0.60 пропущенных). «Сибирь» неплохо атакует, но в личных встречах имеет преимущество. Учитывая домашнюю мощь хозяев и их текущую форму, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Велеса».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Велеса» – коэффициент 2
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Сибирь Велес
