Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Велес - Сибирь: обзор матча 08 апреля 2026

Велес
08.04.2026, среда, 18:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
2 : 0
Завершен
Сибирь
14' А. Колосков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Велес - Сибирь
Завершен
90' +2
Желтая карточка
Дмитрий Редькович
87'
Желтая карточка
Даниил Петрунин
Замена
Ионафан Сапожников ️️️️➡️️ Егор Сысоев
85'
82'
Замена
️️️️➡️️ Максим Караев
70'
Замена
Александр Носов ️️️️➡️️ Даур Квеквескири
64'
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Яковлев
64'
Замена
️️️️➡️️ Антон Макурин
Замена
️️️️➡️️ Владислав Галкин
62'
Замена
️️️️➡️️ Захар Тарасенко
62'
46'
Замена
Иван Шмаков ️️️️➡️️ Антон Кротов
Желтая карточка
Захар Тарасенко
36'
30'
Желтая карточка
Антон Кротов
ГОЛ! 1:0! Артур Колосков
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
1
Расул Мицаев
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
54
Кирилл Кистенев
ЛЗ
18
Владислав Волков
ЛЗ
23
Кирилл Скворцов
ПЗ
5
Артур Колосков
ПЗ
22
Юрий Завезен
ПЗ
20
Егор Сысоев
ЛП
90
Владислав Галкин
ЦП
97
Александр Шубин
ПП
8
Захар Тарасенко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Сибирь
35
Максим Киселев
ВР
11
Даур Квеквескири
ЛЗ
23
Антон Кротов
ЛЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
3
Даниил Петрунин
ПЗ
21
Никита Мацхарашвили
ПЗ
10
Дмитрий Яковлев
ЛП
21
Антон Макурин
ПП
7
Денис Покотыло
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Комков
Велес
77
Олег Смирнов
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦЗ
87
Иван Никин
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
14
Ионафан Сапожников
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
Сибирь
13
Петр Косаревский
ЦЗ
40
Дмитрий Никитинский
ЦЗ
39
Антон Кобялко
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦЗ
80
Амур Балкизов
ЦЗ
30
Амир Ализаде
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
9
Александр Носов
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
3-2-3-1
1
Мицаев
5
Колосков
18
Сергеев
54
Кистенев
18
Волков
22
Завезен
20
Сысоев
90
Галкин
97
Шубин
8
Тарасенко
3-2-2-1
35
Киселев
11
Квеквескири
23
Кротов
4
Редькович
21
Мацхарашвили
49
Караев
21
Макурин
10
Яковлев
7
Покотыло
20
Сысоев
14
Сапожников
14
Сапожников
20
Сысоев
23
Кротов
54
Шмаков
54
Шмаков
23
Кротов
11
Квеквескири
9
Носов
9
Носов
11
Квеквескири
Остались в запасе
Велес
Сибирь
77
Олег Смирнов
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦЗ
87
Иван Никин
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
13
Петр Косаревский
ЦЗ
40
Дмитрий Никитинский
ЦЗ
39
Антон Кобялко
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦЗ
80
Амур Балкизов
ЦЗ
30
Амир Ализаде
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Комков
Остались в запасе
77
Олег Смирнов
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦЗ
87
Иван Никин
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ЦЗ
40
Дмитрий Никитинский
ЦЗ
39
Антон Кобялко
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦЗ
80
Амур Балкизов
ЦЗ
30
Амир Ализаде
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Вячеслав Комков
Статистика матча Велес - Сибирь
1
3
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
11
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
3
Информация о матче
Главный судья:
Y. Marushko
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Велес
Сибирь
Определился последний участник нового сезона Первой лиги
21 июня
2
Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
«Велес» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.75
12 июня
«Волгарь» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.55
12 июня
Определился последний участник нового сезона Первой лиги
21 июня
2
Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
«Велес» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.75
12 июня
«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72
6 июня
Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
«Волгарь» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.55
12 июня
«Сибирь» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.42
6 июня
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
Больше новостей
Последние матчи
Все
Велес
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 