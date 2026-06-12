13 июня 2026 года в рамках 18-го тура России Второй лиги А встретятся «Волгарь» и «Сибирь».

«Волгарь»

Астраханский клуб занимает второе место в турнирной таблице и подходит к матчу в отличной форме. Команда побеждает в трeх последних матчах и забивает в трeх подряд. В среднем за пять игр волгари забивают 1.40 гола (семь голов в пяти встречах) и пропускают 0.60. Оборона действует надeжно, атака стабильна. В прошлом туре была одержана выездная победа над «Иртышом» (2:1). История встреч с «Сибирью» складывается для хозяев благоприятно: они не проигрывают сопернику в пяти последних очных матчах и забивают в пяти подряд.

«Сибирь»

Новосибирский клуб также располагается в верхней части таблицы (второе место, наравне с «Волгарем»). Команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и забивает в восьми из десяти. В атаке сибиряки действуют результативно: 1.40 гола в среднем за пять игр (семь голов в пяти матчах). Оборона выглядит ещe надeжнее, чем у хозяев – всего 0.60 пропущенных в среднем. В прошлом туре «Сибирь» минимально обыграла «Калугу» (1:0). Гости находятся в хорошей форме и представляют серьeзную угрозу.

Факты о командах

«Волгарь»

2-е место, 32 очка, лучший бомбардир: Александр Помалюк (6)

За 5 матчей: 1.40 забито, 0.60 пропущено

3 победы подряд

Забивают в 3 последних матчах

Не проигрывают «Сибири» в 5 последних встречах

«Сибирь»

2-е место, 31 очко, лучший бомбардир: Денис Покотыло (10)

За 5 матчей: 1.40 забито, 0.60 пропущено

Не проигрывают в 8 из 10 матчей

Забивают в 8 из 10 матчей

Прогноз на матч «Волгарь» – «Сибирь»

Встречаются два лидера с практически идентичными показателями. Обе команды надeжны в обороне и стабильны в атаке. «Волгарь» имеет небольшое психологическое преимущество за счeт домашнего поля и положительной истории личных встреч. Однако «Сибирь» демонстрирует не менее качественный футбол. Учитывая характер противостояния, голы с обеих сторон выглядят вероятным сценарием.

Рекомендованные ставки