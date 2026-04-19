Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Торпедо Миасс - Ленинградец: обзор матча 19 апреля 2026

Торпедо Миасс
19.04.2026, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
0 : 1
Завершен
Ленинградец
56' М. Бачинский
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Торпедо Миасс - Ленинградец
Завершен
88'
Замена
Роман Кудрявцев ️️️️➡️️ Игорь Школик
Желтая карточка
Владимир Попов
76'
Замена
Владимир Попов ️️️️➡️️ Денис Рубанов
75'
73'
Замена
Артемий Укомский ️️️️➡️️ Максим Бачинский
Желтая карточка
Роман Ткачук
72'
Замена
Максим Тарасов ️️️️➡️️ Денис Файзуллин
72'
69'
Замена
Матвей Першин ️️️️➡️️ Артем Гуренко
69'
Замена
Даниил Душевский ️️️️➡️️ Данила Емельянов
66'
Желтая карточка
Никита Калугин
Замена
Григорий Борисенко ️️️️➡️️ Иван Котельников
65'
Замена
Никита Хлынов ️️️️➡️️ Даниил Горовых
64'
Желтая карточка
Евгений Лопатько
61'
56'
ГОЛ! 0:1! Максим Бачинский
Пас отдал Артем Гуренко
Замена
Евгений Ибрагимов ️️️️➡️️ Дмитрий Павлов
46'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
68
Дмитрий Павлов
ЛЗ
61
Семен Столбов
ЛЗ
22
Дмитрий Кузьмин
ПЗ
5
Евгений Лопатько
ПЗ
7
Денис Замятин
ПЗ
27
Даниил Горовых
ЛП
17
Иван Котельников
ПП
21
Денис Рубанов
ЦФ
50
Денис Файзуллин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Ленинградец
77
Денис Щербицкий
ВР
44
Никита Калугин
ЛЗ
22
Артем Гуца
ЛЗ
20
Игорь Школик
ЛЗ
79
Тимофей Данилов
ПЗ
88
Владислав Левин
ПЗ
2
Сергей Николаев
ПЗ
32
Артем Кулишев
ЛП
18
Артем Гуренко
ЦП
99
Данила Емельянов
ПП
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Торпедо Миасс
57
Артем Албастов
ЦЗ
46
Максим Тарасов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
19
Виталий Цикишев
ЦЗ
90
Григорий Борисенко
ЦЗ
6
Евгений Ибрагимов
ЦЗ
44
Владимир Попов
ЦЗ
10
Никита Фадеев
ЦЗ
10
Никита Хлынов
ЦЗ
Ленинградец
13
Даниил Душевский
ЦЗ
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
9
Матвей Першин
ЦЗ
7
Артемий Укомский
ЦЗ
75
Иван Будачев
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
3-2-2-2
27
Ковалев
5
Лопатько
67
Ткачук
68
Павлов
61
Столбов
7
Замятин
27
Горовых
17
Котельников
50
Файзуллин
21
Рубанов
3-2-3-1
77
Щербицкий
88
Левин
44
Калугин
22
Гуца
2
Николаев
20
Школик
99
Емельянов
18
Гуренко
32
Кулишев
77
Бачинский
50
Файзуллин
46
Тарасов
46
Тарасов
50
Файзуллин
17
Котельников
90
Борисенко
90
Борисенко
17
Котельников
68
Павлов
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
68
Павлов
21
Рубанов
44
Попов
44
Попов
21
Рубанов
27
Горовых
10
Хлынов
10
Хлынов
27
Горовых
99
Емельянов
13
Душевский
13
Душевский
99
Емельянов
18
Гуренко
9
Першин
9
Першин
18
Гуренко
77
Бачинский
7
Укомский
7
Укомский
77
Бачинский
20
Школик
4
Кудрявцев
4
Кудрявцев
20
Школик
Остались в запасе
Торпедо Миасс
Ленинградец
57
Артем Албастов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
19
Виталий Цикишев
ЦЗ
10
Никита Фадеев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
75
Иван Будачев
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
57
Артем Албастов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
19
Виталий Цикишев
ЦЗ
10
Никита Фадеев
ЦЗ
Остались в запасе
10
Ильяс Муминов
ЦЗ
75
Иван Будачев
ЦЗ
55
Николай Суханов
ЦЗ
56
Максим Сидельников
ЦЗ
41
Артур Максецов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Торпедо Миасс - Ленинградец
3
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
17
15
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
2
4
Информация о матче
Главный судья:
V. Sivkov
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Торпедо Миасс
Ленинградец
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Ленинградец» (4:0), Ерохин сделал дубль
27 июня
14
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Зенит» на этой неделе проведет петербургское дерби
23 июня
Клуб из Петербурга будет возглавлять тренерский тандем
22 июня
2
Тихонов объяснил, почему не возглавил клуб из Петербурга
20 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая
«Текстильщик» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.52
7 апреля
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Ленинградец» (4:0), Ерохин сделал дубль
27 июня
14
«Зенит» на этой неделе проведет петербургское дерби
23 июня
Клуб из Петербурга будет возглавлять тренерский тандем
22 июня
2
Тихонов объяснил, почему не возглавил клуб из Петербурга
20 июня
В петербургском клубе определились с тренером на новый сезон
20 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Торпедо Миасс
Ленинградец
Товарищеские матчи,
Зенит
4 : 0
27.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Товарищеские матчи,
Зенит
4 : 0
27.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+