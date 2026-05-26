27 мая в рамках 15-го тура Второй лиги А встретятся «Ленинградец» и «Волгарь». Хозяева занимают 1-е место с 27 очками, но их оборона переживает настоящий кошмар – 12 пропущенных за последние 5 игр. Гости – 2-е место с 32 очками, и они не проигрывают «Ленинградцу» в 6 последних матчах подряд. Это встреча лидера, который не умеет обороняться, и его главного конкурента.

«Ленинградец»

Ленинградский коллектив возглавляет турнирную таблицу, но его форма вызывает серьeзные вопросы. Разгром от «Машука-КМВ» со счeтом 0:5 стал настоящим шоком и показал, что оборона команды разваливается – всего 12 пропущенных мячей за 5 последних матчей (2.40 в среднем). Тем не менее, «Ленинградец» умеет забивать – 7 голов за тот же отрезок (1.40 в среднем), а Максим Бачинский (7 голов) остаeтся главной угрозой.

В прошлом туре команда сумела реабилитироваться после разгрома, обыграв «Калугу» (1:0). Дома «Ленинградец» чувствует себя уверенно (не проигрывает в 5 из 7 последних матчей), но есть одна проблема – статистика личных встреч с «Волгарeм» катастрофическая: 6 матчей без побед. Волжане стали для хозяев настоящим проклятием.

«Волгарь»

Астраханский клуб подходит к матчу с огромным психологическим преимуществом. «Волгарь» не проигрывает «Ленинградцу» в 6 последних матчах подряд и забивает в 7 из 9 последних встреч. Это говорит о тотальном доминировании. В прошлом туре «Волгарь» уступил «Торпедо Миасс» (0:1), но команда стабильна в обороне – всего 4 пропущенных за 5 последних матчей (0.80 в среднем).

Проблема гостей в атаке – всего 1.00 гола за игру, Олег Дмитриев (4 гола) не блещет. Однако «Волгарь» умеет играть на результат и против «Ленинградца» чувствует себя уверенно. В текущем сезоне волжане уже разгромили хозяев (3:0), и этот результат наверняка добавит им уверенности.

Факты о командах:

«Ленинградец»

Занимает 1-е место, 27 очков после 14 туров

Разгром от «Машука-КМВ» 0:5 – тревожный сигнал

Шесть матчей без побед против «Волгаря»

В среднем: 1.40 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Максим Бачинский (7 голов)

«Волгарь»

Занимает 2-е место, 32 очка после 18 туров

Не проигрывает в 6 последних матчах против «Ленинградца»

Забивает в 7 из 9 последних очных встречах

В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Олег Дмитриев (4 гола)

История личных встреч

«Волгарь» не проигрывает в 6 последних матчах против «Ленинградца»

«Волгарь» забивает в 7 из 9 последних очных встречах

В текущем сезоне «Волгарь» выиграл 3:0

Прогноз на матч «Ленинградец» – «Волгарь»

«Волгарь» – неудобнейший соперник для «Ленинградца». Шесть матчей без побед, регулярные пропущенные голы – это уже не случайность, а системная проблема. Дырявая оборона хозяев (2.40 пропущенных) только усугубляет ситуацию.

«Ленинградец» умеет забивать, и дома они опасны. Но против такого соперника, как «Волгарь», их атакующей мощи вряд ли хватит. Гости стабильны в обороне и умеют играть на контратаках. Скорее всего, «Волгарь» продлит свою победную серию в очных встречах, а матч получится нерезультативным – астраханцы не будут рисковать.

Рекомендованные ставки: