31 мая в 16-м туре России Второй лиги А встретятся «Текстильщик» (3-е место, 26 очков) и «Ленинградец» (2-е место, 27 очков). Битва за лидерство: соперников разделяет всего одно очко. Хозяева в отличной форме: забивают в 4 последних матчах, дома побеждают в 3 личных встречах подряд. Гости переживают кризис в обороне – 2.60 пропущенных в среднем за 5 матчей. Сможет ли «Ленинградец» устоять против атак хозяев?

«Текстильщик»

Ивановцы идут на 3-м месте и нацелены на повышение. Команда забивает в 4 последних матчах, а атака приносит 1.20 гола за игру. Оборона надeжна – 0.80 пропущенных в среднем. В прошлом туре минимальная победа над «Торпедо Миасс» (1:0). Лучший бомбардир Тимур Мелекесцев (16 голов) – главный козырь. А главное – домашняя уверенность: «Текстильщик» выиграл 3 последних очных матча у «Ленинградца» дома. Психологическое преимущество на стороне хозяев.

«Ленинградец»

Ленинградцы занимают 2-е место, но их форма вызывает тревогу. Оборона просто ужасна: 13 пропущенных за последние 5 матчей (2.60 в среднем). В прошлом туре поражение от «Волгаря» (0:1), а до этого разгром от «Машука-КМВ» (0:5). Атака ещe держится – 1.20 гола за игру. Максим Бачинский (8 голов) пытается тащить, но защита проваливает матч за матчем. В гостях против такого соперника это может стать фатальным.

Факты о командах

«Текстильщик»

3-е место, 26 очков, лучший бомбардир: Тимур Мелекесцев (16)

За 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено

Забивает в 4 последних матчах

Побеждает «Ленинградец» дома в 3 последних встречах

«Ленинградец»

2-е место, 27 очков, лучший бомбардир: Максим Бачинский (8)

За 5 матчей: 1.20 забито, 2.60 пропущено

Оборона пропускает 13 голов в 5 матчах

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Ленинградец»

«Ленинградец» выше в таблице, но играет так, будто борется за выживание. 13 пропущенных за 5 матчей – это катастрофа. «Текстильщик» дома чувствует себя уверенно, особенно против этого соперника – 3 победы подряд. Оборона ивановцев надeжна, атака стабильна. Гости наверняка забьют – они делают это регулярно. Но с такой защитой против Мелекесцева – это не спасeт. Хозяева должны побеждать.

Рекомендованные ставки