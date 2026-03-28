29 марта состоится матч 5-го тура Второй лиги А, в котором «Калуга» примет «Торпедо» из Миасса. Хозяева находятся в верхней части таблицы и уверенно играют дома. Гости переживают затяжной кризис и не могут выиграть на протяжении длительного времени.

«Калуга»

Калужский коллектив проводит уверенный сезон. После 14 туров (первый этап) команда набрала 24 очка и занимает 2-е место. Дома «Калуга» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. В последних пяти матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 10 (в среднем 2.00). Лучший бомбардир – Иван Матюшенко, на счету которого 8 голов в 16 матчах. В личных встречах «Калуга» забивает в 4 последних матчах против «Торпедо».

«Торпедо» Миасс

Миасский коллектив переживает тяжелый период. Команда не может выиграть в 10 последних матчах чемпионата. В последних пяти матчах торпедовцы забили 2 гола (в среднем 0.40 за матч) и пропустили 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Денис Замятин, забивший 3 гола в 17 матчах. В личных встречах «Торпедо» забивает в 4 последних матчах против «Калуги».

Факты о командах:

«Калуга»

«Торпедо» Миасс

История личных встреч

В личных встречах команды обмениваются результатами. В 4 последних матчах «Калуга» одержала 1 победу, «Торпедо» – 1, дважды была ничья. Обе команды стабильно забивают друг другу: «Калуга» в 4 последних матчах, «Торпедо» также в 4 последних.

Прогноз на матч «Калуга» – «Торпедо» Миасс

«Калуга» является фаворитом благодаря домашней форме и положению в таблице. Хозяева стабильно забивают, но оборона калужан не надежна – 2.00 пропущенных за последние 5 матчей. Команда будет играть на победу, чтобы закрепиться в лидирующей группе.

«Торпедо» находится в глубочайшем кризисе: 10 матчей без побед. Атака гостей практически не работает (0.40 гола за матч), но в личных встречах они стабильно забивают «Калуге». Оборона миасцев выглядит относительно надежно (1.20 пропущенных).

Учитывая, что «Калуга» много пропускает, а «Торпедо» забивает в 4 последних очных матчах, наиболее логичной выглядит ставка на голы гостей. При этом хозяева должны побеждать.

Рекомендованные ставки: