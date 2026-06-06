7 июня 2026 года в 22:00 сборные Марокко и Норвегии сыграют в товарищеском матче.

Марокко

Марокко находится в отличной форме: команда побеждает в 3 последних матчах, забивает в 4 последних. Атака мощная – 2.40 гола в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах), причeм марокканцы забивают в 9 последних товарищеских матчах. Оборона надeжна – 0.40 пропущенных. В прошлом матче разгром Мадагаскара (4:0). Хозяева явные фавориты.

Норвегия

Норвегия также в отличной форме: команда не проигрывает в 14 из 16 последних матчей и забивает в 17 из 19. Атака мощная – 2.40 гола в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.00 в среднем, причeм норвежцы пропускают в 5 из 7 последних матчей. В прошлом матче победа над Швецией (3:1). Гости будут стараться, но против Марокко будет тяжело.

Факты о командах

Марокко

3 победы подряд

За 5 матчей: 2.40 забито, 0.40 пропущено

Забивают в 4 последних матчах

Забивают в 9 последних товарищеских матчах

Разгром Мадагаскара (4:0)

Норвегия

Не проигрывают в 14 из 16 матчей

За 5 матчей: 2.40 забито, 1.00 пропущено

Забивают в 17 из 19 матчей

Пропускают в 5 из 7 матчей

Победа над Швецией (3:1)

Прогноз на матч Марокко – Норвегия

Встречаются две команды в отличной форме с мощными атаками. Марокко дома – фаворит, имеет надeжную оборону. Норвегия умеет забивать, но много пропускает. Скорее всего, голы будут с обеих сторон, а хозяева как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки