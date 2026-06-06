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Марокко – Норвегия: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.65

06 июня 2026 10:12
Марокко - Норвегия
07 июн. 2026, воскресенье 22:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.65
Марокко не проиграет
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7 июня 2026 года в 22:00 сборные Марокко и Норвегии сыграют в товарищеском матче.

Марокко

Марокко находится в отличной форме: команда побеждает в 3 последних матчах, забивает в 4 последних. Атака мощная – 2.40 гола в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах), причeм марокканцы забивают в 9 последних товарищеских матчах. Оборона надeжна – 0.40 пропущенных. В прошлом матче разгром Мадагаскара (4:0). Хозяева явные фавориты.

Норвегия

Норвегия также в отличной форме: команда не проигрывает в 14 из 16 последних матчей и забивает в 17 из 19. Атака мощная – 2.40 гола в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.00 в среднем, причeм норвежцы пропускают в 5 из 7 последних матчей. В прошлом матче победа над Швецией (3:1). Гости будут стараться, но против Марокко будет тяжело.

Факты о командах

Марокко

  • 3 победы подряд
  • За 5 матчей: 2.40 забито, 0.40 пропущено
  • Забивают в 4 последних матчах
  • Забивают в 9 последних товарищеских матчах
  • Разгром Мадагаскара (4:0)

Норвегия

  • Не проигрывают в 14 из 16 матчей
  • За 5 матчей: 2.40 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 17 из 19 матчей
  • Пропускают в 5 из 7 матчей
  • Победа над Швецией (3:1)

Прогноз на матч Марокко – Норвегия

Встречаются две команды в отличной форме с мощными атаками. Марокко дома – фаворит, имеет надeжную оборону. Норвегия умеет забивать, но много пропускает. Скорее всего, голы будут с обеих сторон, а хозяева как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки

  • Марокко не проиграет – коэффициент 1.65
  • Обе забьют – да

1.65
Марокко не проиграет
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Норвегия Марокко
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