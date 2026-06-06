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Косово – Андорра: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 2.07

06 июня 2026 10:00
Косово - Андорра
07 июн. 2026, воскресенье 21:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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2.07
Тотал голов меньше 2.5
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7 июня 2026 года в 21:00 сборные Косово и Андорры сыграют в товарищеском матче.

Косово

Косово находится в хорошей форме, особенно дома: команда не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей. Атака стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 игр (8 голов в 5 матчах), забивают в 5 из 7 последних матчей. Оборона пропускает 1.40 в среднем, но косовары пропускают в 4 последних матчах. В прошлом матче поражение от Чехии (1:2). История встреч с Андоррой на стороне хозяев: победа 3:0 и ничья 1:1.

Андорра

Андорра – абсолютный аутсайдер. Команда не может выиграть в 18 последних гостевых товарищеских матчах. Атака практически не работает – 0.40 гола в среднем за 5 игр (2 гола в 5 матчах), причeм андоррцы не забивают в 5 из 7 последних матчей. Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом матче победа над Лихтенштейном (2:0), но это был матч с таким же аутсайдером. Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Косово

  • Не проигрывают дома в 8 из 10 матчей
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.40 пропущено
  • Забивают в 5 из 7 матчей
  • Пропускают в 4 последних матчах
  • Победа над Андоррой (3:0)

Андорра

  • 18 гостевых товарищеских матчей без побед
  • За 5 матчей: 0.40 забито, 1.40 пропущено
  • Не забивают в 5 из 7 матчей
  • Победа над Лихтенштейном (2:0)

Прогноз на матч Косово – Андорра

Косово дома – явный фаворит, Андорра не побеждает на выезде уже 18 матчей. Хозяева обязаны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 2.07
  • Победа Косово

2.07
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Андорра Косово
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