7 июня 2026 года в 21:00 сборные Косово и Андорры сыграют в товарищеском матче.
Косово
Косово находится в хорошей форме, особенно дома: команда не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей. Атака стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 игр (8 голов в 5 матчах), забивают в 5 из 7 последних матчей. Оборона пропускает 1.40 в среднем, но косовары пропускают в 4 последних матчах. В прошлом матче поражение от Чехии (1:2). История встреч с Андоррой на стороне хозяев: победа 3:0 и ничья 1:1.
Андорра
Андорра – абсолютный аутсайдер. Команда не может выиграть в 18 последних гостевых товарищеских матчах. Атака практически не работает – 0.40 гола в среднем за 5 игр (2 гола в 5 матчах), причeм андоррцы не забивают в 5 из 7 последних матчей. Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом матче победа над Лихтенштейном (2:0), но это был матч с таким же аутсайдером. Гости выглядят обречeнно.
Факты о командах
Косово
- Не проигрывают дома в 8 из 10 матчей
- За 5 матчей: 1.60 забито, 1.40 пропущено
- Забивают в 5 из 7 матчей
- Пропускают в 4 последних матчах
- Победа над Андоррой (3:0)
Андорра
- 18 гостевых товарищеских матчей без побед
- За 5 матчей: 0.40 забито, 1.40 пропущено
- Не забивают в 5 из 7 матчей
- Победа над Лихтенштейном (2:0)
Прогноз на матч Косово – Андорра
Косово дома – явный фаворит, Андорра не побеждает на выезде уже 18 матчей. Хозяева обязаны побеждать с сухим счeтом.
Рекомендованные ставки
- Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 2.07
- Победа Косово